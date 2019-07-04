Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan konseri ülkede tartışma yarattı

ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan'daki bir festivalde sahne alacağının açıklanması ülkede tartışma yarattı. Minaj'ın açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözlerinin aşırı muhafazakâr ülkede nasıl karşılanacağı merak edilirken, çarşaf dayatması gibi pek çok engellemeyle karşılaşan Suudi kadınlar da ‘çifte standart’ eleştirisinde bulundu.

Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması beklenen Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da muhafazakârlar, kadınlar ve LGBTİ hakları savunucuları arasında tartışma yarattı. Şarkıcının gelişi her kesim tarafından sosyal medyada farklı bir şekilde eleştirildi.

Bazı kullanıcılar Mekke'ye yakın bir noktada Minaj'ın sahne almasının uygunsuz olacağını savundu.

‘O POPOSUNU SALLARKEN BANA ÇARŞAF GİYMEMİ SÖYLEYECEKSİNİZ’

Bazı Suudi kadınlar da çifte standardı eleştirdi.

Yetkililerin Minaj'ı kabul ederken kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayan bir kadın, “Ciddi olmazsınız. Bütün şarkıları edepsiz olan, sözleri seks ve popo sallama üzerine olan Nicki Minaj poposunu sallayacak ve siz bana çarşaf giymemi söyleyeceksiniz. Böyle saçmalık mı olur?” diye yazdı.

Cool video by #Saudi Woman wondering why she should be wearing a Abaya while Nicki Minaj can come “Shake her Booty” and sing about sex in Jeddah on 18th. HT @ayaelb pic.twitter.com/vEo6WY2kVt — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 3 Temmuz 2019

​LGBTİLER DE TEPKİLİ

Bir kesim ise hem Suudi Arabistan’ı hem de Nicki Minaj’ı eleştirdi.

Minaj'ın eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıktığını hatırlatan kullanıcılar, şarkıcının eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı "Queer dostu Minaj Suudi hanedanı için sahneye çıkacakmış gördünüz mü? Üç gün önce onur yürüyüşünde pembe dolarlar kazandı, şimdi de homofobik dolarlar kazanacak" dedi.

You seen 'queer ally' Nicki minaj is doing a concert for Saudi royals? Only 3 days ago she was making her pink dollar at pride, now she's off getting her homophobe dollar! — JJ 🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈🐕 (@WelshBathBoy) 2 Temmuz 2019

​‘PARALEL EVRENDE UYANMAK GİBİ’

Konseri büyük sevinçle karşılayanlar da oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, “Hayallerim gerçek oldu” derken, bir diğeri durumu ‘paralel evrende uyanmaya’ benzetti.

Bir kullanıcı ise "Suudi Arabistan'da bu kararı verenler Google'a Nicki Minaj yazmadı değil mi?" diye sordu.

Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı konserler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyor.

Ancak ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle konser teklifini kabul eden şarkıcılar bir hayli eleştiriliyor.

Nicki Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri hedef konulmuştu. Örneğin Mariah Carey çağrılara rağmen konserini iptal etmemişti, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti.