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11:01 04 Temmuz 2019
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    Nicki Minaj'ın Suudi Arabistan konseri ülkede tartışma yarattı

    © AP Photo / Vianney Le Caer
    Yaşam
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    ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan'daki bir festivalde sahne alacağının açıklanması ülkede tartışma yarattı. Minaj'ın açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözlerinin aşırı muhafazakâr ülkede nasıl karşılanacağı merak edilirken, çarşaf dayatması gibi pek çok engellemeyle karşılaşan Suudi kadınlar da ‘çifte standart’ eleştirisinde bulundu.

    Suudi Arabistan'da kadınlar
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek
    Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması beklenen Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da muhafazakârlar, kadınlar ve LGBTİ hakları savunucuları arasında tartışma yarattı. Şarkıcının gelişi her kesim tarafından sosyal medyada farklı bir şekilde eleştirildi.

    Bazı kullanıcılar Mekke'ye yakın bir noktada Minaj'ın sahne almasının uygunsuz olacağını savundu.

    ‘O POPOSUNU SALLARKEN BANA ÇARŞAF GİYMEMİ SÖYLEYECEKSİNİZ’

    Bazı Suudi kadınlar da çifte standardı eleştirdi.

    Yetkililerin Minaj'ı kabul ederken kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayan bir kadın, “Ciddi olmazsınız. Bütün şarkıları edepsiz olan, sözleri seks ve popo sallama üzerine olan Nicki Minaj poposunu sallayacak ve siz bana çarşaf giymemi söyleyeceksiniz. Böyle saçmalık mı olur?” diye yazdı.

    LGBTİLER DE TEPKİLİ

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası sonrası kamuoyuna ilk açıklamalarını Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde yaptı.
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
    Suudi Veliahtı'nı eleştirdiği için Netflix'in yayından kaldırdığı bölüme YouTube'da yoğun ilgi
    Bir kesim ise hem Suudi Arabistan’ı hem de Nicki Minaj’ı eleştirdi.

    Minaj'ın eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıktığını hatırlatan kullanıcılar, şarkıcının eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

    Bir kullanıcı "Queer dostu Minaj Suudi hanedanı için sahneye çıkacakmış gördünüz mü? Üç gün önce onur yürüyüşünde pembe dolarlar kazandı, şimdi de homofobik dolarlar kazanacak" dedi.

    ‘PARALEL EVRENDE UYANMAK GİBİ’

    Konseri büyük sevinçle karşılayanlar da oldu.

    Bir Twitter kullanıcısı, “Hayallerim gerçek oldu” derken, bir diğeri durumu ‘paralel evrende uyanmaya’ benzetti.

    Cep telefonuyla fotoğraf çeken Suudi kadınlar.
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    Suudi kraliyeti, ülkeden kaçan kadınları cep telefonlarının IMEI numarası sayesinde bulup yakalıyor
    Bir kullanıcı ise "Suudi Arabistan'da bu kararı verenler Google'a Nicki Minaj yazmadı değil mi?" diye sordu.

    Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı konserler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyor.

    Ancak ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle konser teklifini kabul eden şarkıcılar bir hayli eleştiriliyor.

    Nicki Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri hedef konulmuştu. Örneğin Mariah Carey çağrılara rağmen konserini iptal etmemişti, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti.

    Etiketler:
    LGBTİ, Kadın, festival, popo, müstehcenlik, Muhafazakar, Nicki Minaj, Suudi Arabistan, ABD
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