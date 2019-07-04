Kuzey Kore’de gözaltına alınan Avustralyalı öğrenci serbest bırakıldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kuzey Kore’de gözaltına alınan 29 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Avustralyalı Alek Sigley'in erken saatlerde serbest bırakıldığını duyurdu.

Morrison, “Alex güvenli ve iyi. Şimdi ülkeyi güvenli bir şekilde terk etti” dedi.

Alek sigley’in ailesi gelen haber karşısında ‘aşırı mutlu’ olduklarını belirtti.

Kuzey Kore'den ayrılmasının ardından Çin'e giden Sigley, Pekin Havalimanı'nda gazeteciler tarafından görüntülendi. Genç öğrencinin, buradan eşinin yaşadığı Japonya’ya geçmesi bekleniyor.

İSVEÇ DEVREYE GİRDİ

Pyongyang Üniversitesi öğrencisi Alek Sigley, 23 Haziran dolaylarında ortadan kaybolmuştu.

Sigley ile iletişim kuramayan ailesi ve arkadaşları gencin gözaltına alındığını belirterek Avustralya Dışişleri Bakanlığına başvurmuştu.

Avustralya’nın Kuzey Kore’de diplomatik temsiliyetinin olmaması durumu zorlaştırmıştı, bu nedenle İsveç devreye girmişti.

Avustralya Başbakanı Morrison da Alek'in serbest bırakılmasını sağlamadaki yardımları için İsveç makamlarına teşekkür etti.