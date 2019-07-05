Rus okullarında cep telefonu yasaklanabilir

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, okullarda cep telefonu kullanımına yasağın getirilmesini öngören teklifin geliştirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı nezdinde faaliyet gösteren Aile ve Çocukları Korumaya Devlet Desteği Konseyi’nin toplantısında konuşan Popova, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz ve bir ay içerisinde rapor vermeye hazır olacağız" dedi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, bu girişime destek vererek sorunun yeni eğitim yılına kadar çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Matviyenko, "Okullara telefon getirilmesi tamamen yasaklanmalı, çünkü okullarda emanet odaları yok, okul müdürleri de böyle bir yükümlülüğü üzerine almak istemez" dedi.