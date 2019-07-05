Teknoloji bağımlılığında 'nine-dede' faktörü

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberinde değerlendirmelerine yer verilen Horzum, "Her teknoloji kullanan birey bağımlı demek değil. Bazı çocuklarımız çok yetenekli. Ancak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Kendi ailesinden daha büyük ebeveynler, dedeler ve nineler olabilir, ya da akrabalardan birinin baktığı çocuklarda teknoloji bağımlılığı daha az. Bakıcılar çocuğa teknolojiyi veriyor, kendisi televizyon başına geçiyor ve böylece bağımlılığı tetiklemiş oluyor" dedi.
Horzum'un verdiği bilgilere göre demokratik aile stiline sahip ailelerin çocuklarında da teknoloji bağımlılığı çok fazla gelişmiyor. Özellikle çocuğa destek olmayan yani ihmalkar ailelerin çocukları daha çok bağımlılık geliştiriyor.
"Okulları ders dışı etkinlikler için de kullanmaya ihtiyacımız var. Cünkü sokakları fazla kullanamıyoruz. Her çocuğumuzun bir sanat, bir spor etkinligine kanalize edilmesi gerekiyor. Okuldan döndükten sonra bir saat bile fazla teknoloji kullanımında."
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