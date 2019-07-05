Japonların derdi 'A noktasından B noktasına gitmek' değilmiş: Uyku ve yemek için araç kiralıyorlar

Japonya’da araç kiralama şirketleri müşteriler arasında giderek yaygınlaşan yeni bir trendi keşfetti: Çoğu Japon seyahat etmek için değil rahatça uyumak ya da sessizce öğle yemeği yemek gibi sebeplerle araç kiralıyor.

Asahi gazetesinin haberine göre, artık pek çok müşteri A noktasından B noktasına gitmek yerine birkaç saatliğine de olsa özel ve sessiz bir alana sahip olmak için araç kiralıyor.

Japonya’nın en büyük araç kiralama şirketleri olan Orix Auto Corp ve Times24 Co’nun verilerine göre, 2018 yılında her 8 müşteriden 1’i bu amaçla araba kiraladı.

DOLAP YA DA OFİS NİYETİNE

Müşteriler arasında yapılan araştırmaya göre çoğu Japon, patronlarının yargılayan bakışlarından uzakta öğle molalarında şekerleme yapabilmek için bu yolu seçiyor.

Bir işadamı da kiraladığı araçtan çalışmayı tercih ettiğini, ön koltuğu ofis gibi kullandığını söyledi.

Bir diğer müşteri ise, tren istasyonunda çantasını bırakacak kilitli dolap bulmakta zorlandığını zaman eşyalarını bırakmak için araç kiraladığını itiraf etti.

Bir adam ise öğle yemeklerinde oturacak yer bulmakta zorlandığını ve rahatsız edilmeden yemeğini yiyebilmek için bu yolu seçtiğini belirtti.

RAHAT, UCUZ, 24 SAAT ERİŞİME AÇIK

Japonların çoğu bu yolu rahat ve ucuz olduğu için tercih ettiğini söylüyor. Yarım saati 400 yen (yaklaşık 20 TL) olan kiralık araçların 24 saat boyunca erişilebilir olması da bir diğer avantaj.

Konuyla ilgili NTT Docomo tarafından başka bir araştırma ise araç kiralamanın diğer ‘sıradışı’ sebeplerini şöyle sıraladı: Sessiz bir yerde televizyon izlemek, karaoke partileri düzenlemek, parti için kıyafet değiştirmek, rahatça yüz germe egzersizi yapabilmek, İngilizce pratik yapmak.