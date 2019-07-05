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15:51 05 Temmuz 2019
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    Osmaniye’de 3 bin yıllık duvar kabartmasında çiğ köfte ve marul çıktığı iddia edildi: Urfalılar tepkili

    © İHA /
    Yaşam
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    3 bin yıllık Hitit kabartmasında yer alan figürlerde, Hitit kralına marul ile çiğ köfte ikram edildiği iddia edildi. İddia sahibi tarihçi Cezmi Yurtsever, "Ne Şanlıurfa ne Adıyaman; çiğ köfte 3 bin yıldır Kadirli’ye has bir yiyecektir" dedi. 

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    Tarihçi Cezmi Yurtsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde bulunan son Hitit şehri olan Karatepe'de 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralının marul yaprağı ile birlikte çiğ köfte yediğini iddia ederek, "Ne Şanlıurfa ne Adıyaman; çiğ köfte 3 bin yıldır Kadirli’ye has bir yiyecektir" dedi. 

    M.Ö. 1000’li yıllarda kurulan ve yine M.Ö. 68 yılında Asurlular tarafından yıkılan Karatepe Hitit harabelerinde 3 bin yıllık rölyef duvar kabartmasında Hitit kralı Asativatas’a sunulan bir ziyafet sahnesinde Hitit kralının çiğ köfte ve marul yaprağı yediğini belirten tarihçi Cezmi Yurtsever, çiğ köftenin anavatanının Kadirli ilçesi olduğunu iddia etti.

    'DUVAR RESMİ EN BÜYÜK KANITIDIR'

    Tarihçi Yurtsever, Karatepe Aslantaş açık hava müzesinde krala yemek sahnesinin olduğu duvar kabartmasını bunun en büyük kanıtı olduğunu belirterek, "1947 yılında Alman arkeolog Bossert ve yardımcısı Halet Çambel burada kazı yaptılar. Toprak altından Hititler dönemine ait M.Ö. 750’li yıllarda yaşamış bir krallığın şehri ile ilgili çok önemli taş eserler ortaya çıktı. Onlar içerisinde bir eser var ki Hitit Kralı Asativatas sofrasında çiğ köfte yiyor. Bakın hepsi burada sofrasında çiğ köfte var, ona yardım eden uşağının elinde marul yaprağı uzatıyor. Dolayısıyla tarihte çiğ köftenin yapıldığı yer Kadirli Karatepe ve bu coğrafya, işte bu duvar resmi de bunun en büyük kanıtıdır" dedi. 

    URFALILARDAN TEPKİ: OLSA OLSA BİCİ BİCİ'DİR

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    Şanlıurfalılar, 3 bin yıllık rölyef duvarkabartmasındaki motifin çiğ köfte değil, olsa olsa Adana’ya özgü bici bici olabileceğini söyleyerek tepki gösterdi. 

    Şanlıurfa’da çiğ köfte satışı yapılan bir iş yerinde çalışan Ahmet İla, resimdeki yiyeceğin çiğ köfteden çok bici biciye benzediğini söyledi. Bu tür açıklamaların çiğ köfte tarihini değiştiremeyeceğini belirten İla, Osmaniye’nin kendisine başka bir şey bulması gerektiğini söyledi. 

    © İHA /
    Urfalılardan çiğ köfte tepkisi: Olsa olsa bici bici'dir

     

    Etiketler:
    Şanlıurfa, Marul, Çiğ köfte, Osmaniye
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