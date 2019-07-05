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21:08 05 Temmuz 2019
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    iPhone 11 modeli ile ilgili en ciddi tasarım bilgileri ortaya çıktı

    iPhone 11 modeli ile ilgili en ciddi tasarım bilgileri ortaya çıktı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Apple’ın 2 ay sonra tanıtacağı yeni iPhone modelleriyle ilgili yeni görüntüler sızdı. Aksesuar üreticisi Ghostek’in siparişlerini almaya başladığı ve gelecek ay satışa çıkaracağı kılıflara göre iPhone 11 3 kameralı tasarımla gelecek.

    iPhone - Apple
    © REUTERS /
    'iPhone 11’den ilk görüntüler sızdı'
    Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modeli ile ilgili en ciddi tasarım bilgisi ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; kılıf üreticisi Ghostek, iPhone 11’in son halinin belli olduğunu ve hatta yeni iPhone modelleri için özel kılıfların üretimine başladığını duyurdu.

    Gelen haberlere göre firma ön sipariş almaya başladığı iPhone 11 kılıfları için ürünün resmi tanıtım tarihinden bir ay önce, Ağustos ayında sevkıyata başlayacak.

    Ghostek’in ürettiği kılıflardan da anlaşıldığı üzere iPhone 11 üç arka kamera ile gelecek ve standart modelinin ekranı iPhone XS modelinde olduğu gibi 5.8 inç büyüklüğünde olacak.

    3 FARKLI MODEL: XI, XI MAX, XIR

    Ghostek’in paylaştığı bilgilere göre yeni iPhone 3 farklı modelden oluşuyor. Her biri için özel kılıfı olan bu modeller şöyle: iPhone XI (iPhone 11),iPhone XI Max (iPhone 11 Max),iPhone XIR (iPhone 11 R).

    The Apple iPhone X sits on display at the new Apple Michigan Avenue store along the Chicago River Friday, Nov. 3, 2017, in Chicago.
    © AP Photo / Charles Rex Arbogast
    Yeni iPhone modellerinin özellikleri açıklandı

    Atomic Slim 3 adlı kılıf, alüminyum tamponlu olacak. Bu özel kılıf, yeni iPhone’un arka kameraları korumak için arka kasanın üzerine 2.15 mm’lik yükseltilmiş bir eğim verecek. Kılıf tasarımından da anlaşıldığı üzere iPhone 11 modelinde Apple büyütülmüş kamera modülü kullanacak.

    Koruma ve dayanıklılık açısından askeri sınıfta olacak olan ve alüminyum malzemeden üretilen bu kılıfın satış fiyatı ise 35 dolar olacak. iPhone 11 için üretilen bu kılıfların renk seçenekleri ise kırmızı, siyah ve pembe olarak belirlenmiş.

    Daha önce resmi olarak piyasaya sürülmeden iPhone XR ve Sasmung Galaxy S10 tasarımını da ortaya çıkaran şirket olan Ghostek'in iPhone 11 konusundaki iddiasını göstermek için ise tüketicilere 60 günlük iade garantisi sunduğu belirtildi.

    Etiketler:
    Kamera, Apple, İphone 11
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