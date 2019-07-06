Kayseri'de 7.5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl kaldığı yerden devam ediyor.
BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ KAZI ALANINI GEZDİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı alanına giderek çalışmalar hakkında Uzman Antropolog Özge Kahya'dan bilgi aldı. Kazı çalışmalarında 7.5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulduklarını söyleyen Kahya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hız kesmeden kazılara devam ettiklerini söyledi.
'ZİYARETE AÇMA ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'
Öte yandan, bölgede bulunan fosil grubu Avrupa'daki bilim insanlarının da ilgisini çekti. Buluntuları görmek için Finlandiya-Helsinki Üniversitesi'nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü'nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi'nin Kayseri'ye geleceği bildirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)