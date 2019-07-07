İstanbul Pendik’te iki şehir zorbası yol vermemekle suçladıkları çiftin aracını tekmeledi, aynasını kırdı.

İddiaya göre Trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi.

Bunun üzerine tartışma çıktı.Tartışma Sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı.

Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı.

Saldırıya uğrayan araçlarının kapısını açmayan çift ise saldırı görüntülerini kaydederek şikayetçi oldu.

Pendik'te trafik terörü: Tartıştığı kişinin arabasının üzerine çıkarak tekmeledi https://t.co/DpNstMAl8K pic.twitter.com/ZHmaLuuOf6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 7, 2019

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