Justin Bieber yine meydan okudu: Bu, Tom Cruise'un kafası olabilirdi

Bieber, son günlerde sosyal medyada ünlülerin de dahil olduğu bir tekmeyle şişe kapağı açma akımı 'şişe kapağı challenge' gerçekleştirdiği bir videosunu paylaştı.
Videoda Bieber'ın şişenin kapağına tekme atarak açmadan önce 'Bu, Tom Cruise'un kafası olabilirdi' dediği duyuluyor.
Genç şarkıcının meydan okumayı bir adım ileri götürerek Cruse'un yanında geçen sene evlendiği Hailey (Baldwin) Bieber'e de meydan okuduğu görüldü. Zira, Bieber videosunun altına "Tom Cruse ile Hailey Bieber'ı aday olarak gösteriyorum" diye yazdı.
View this post on Instagram
Genç şarkıcı, kafes dövüşü çağrısında Twitter hesabından ABD'li oyuncu Tom Cruse'a “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" demişti.
I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019
Tom Cruise, Bieber'in teklifiyle ilgili yorum yapmazken, eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil olmuş ve "Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz” yorumunu yapmıştı.
If Tom Cruise is man enough to accept this challenge,— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 10, 2019
McGregor Sports and Entertainment will host the bout.
Does Cruise have the sprouts to fight, like he does in the movies?
Stay tuned to find out! https://t.co/TxsH9KUyFg
Bieber'ın bu ilginç çağrısı sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı bulurken, genç şarkıcı geri adım atarak 'sadece öylesine bir tweet attığını' söylemişti. Bieber, TMZ'ye yaptığı açıklamada "Tom’un muhtemelen kavgada beni mahvedeecğine eminim. Süper formda olmalıyım, şu an gerçekten çok zayıfım. Galiba kilo sınıfımdan çıkmış olmalı. O, tıpkı babası gibi güçlü" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)