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    Justin Bieber yine meydan okudu: Bu, Tom Cruise'un kafası olabilirdi

    © AP Photo / Invision/Jordan Strauss
    Yaşam
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    Daha önce kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için Tom Cruise'a çağrıda bulunan Justin Bieber, bu sefer de paylaştığı 'şişe kapağı challenge' videosu ile ünlü oyuncuya ve eşine meydan okudu.

    Justin Bieber
    © AFP 2019 / Valerie Macon
    Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü çağrısı: Bu maça çıkmazsan korkaksın
    Geçen ay ABD’de popüler olan karma dövüş sanatları organizasyonu 'Ultimate Fighting' Şampiyonası’nın (UFC) meşhur sekizgen ringinde 57 yaşındaki Cruise ile dövüşmek istediğini söyleyen 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, dün Instagram hesabından paylaştığı bir video ile ABD'li oyuncuya tekrardan meydan okudu. 

    Bieber, son günlerde sosyal medyada ünlülerin de dahil olduğu bir tekmeyle şişe kapağı açma akımı 'şişe kapağı challenge' gerçekleştirdiği bir videosunu paylaştı. 

    Videoda Bieber'ın şişenin kapağına tekme atarak açmadan önce 'Bu, Tom Cruise'un kafası olabilirdi' dediği duyuluyor. 

    Genç şarkıcının meydan okumayı bir adım ileri götürerek Cruse'un yanında geçen sene evlendiği Hailey (Baldwin) Bieber'e de meydan okuduğu görüldü. Zira, Bieber videosunun altına "Tom Cruse ile Hailey Bieber'ı aday olarak gösteriyorum" diye yazdı. 

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    I nominate Tom cruise and Hailey Bieber

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    BALDWIN: KABUL EDİLDİ
    Bieber'ın meydan okuma videosunu paylaşmasına Cruse'dan bir yanıt gelmezken, eşi Hailey'in de aynı şişeyle video paylaştığı görüldü. Videoda, bindiği motosiklet hareket halindeyken şişenin kapanı açan Hailey, "Meydan okuma kabul edildi" diyerek ABD'li model Kendall Jenner ve şarkıcı Justine Skye'ı 'aday gösterdi.'
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    ok challenge accepted... I nominate @kendalljenner and @justineskye 🍾🍾

    A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) on

    Bieber'ın son meydan okuma hamlesi sosyal medyada kullanıcıların 'Tom Cruise'a neden bu kadar kafayı taktın?' yorumlarına neden oldu. Instagram'da bir kullanıcı 'Tom'dan ne istiyorsun?' yorumunu yaparken, bir diğeri ise 'Artık Tom'la uğraşmayı bırak' dedi. 
    'MAÇA ÇIKMAZSAN KORKAKSIN'

    Genç şarkıcı, kafes dövüşü çağrısında Twitter hesabından ABD'li oyuncu Tom Cruse'a “Tom, eğer bu maça çıkmazsan korkaksın ve bu utancı asla unutturamazsın" demişti. 

    Tom Cruise, Bieber'in teklifiyle ilgili yorum yapmazken,​ eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu İrlandalı karma dövüş sanatları ustası Conor McGregor da tartışmaya dahil olmuş ve "Eğer Tom Cruise bu meydan okumayı kabul edecek kadar erkekse, (şirketim) bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazır. Cruise'ın filmlerdeki gibi böyle bir dövüşe cesareti var mı? Bekleyip göreceğiz” yorumunu yapmıştı. 

    Bieber'ın bu ilginç çağrısı sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı bulurken, genç şarkıcı geri adım atarak 'sadece öylesine bir tweet attığını' söylemişti. Bieber, TMZ'ye yaptığı açıklamada "Tom’un muhtemelen kavgada beni mahvedeecğine eminim. Süper formda olmalıyım, şu an gerçekten çok zayıfım. Galiba kilo sınıfımdan çıkmış olmalı. O, tıpkı babası gibi güçlü" demişti.

     

    Etiketler:
    challenge, Instagram, kafes dövüşü, Hailey Baldwin, Tom Cruise, Justin Bieber
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