Fortnite oynadığı sırada canlı yayında sevgilisini darp eden genç suçunu kabul etti

Popüler hayatta kalma oyunu Fortnite oynadığı ve bunu canlı yayınladığı sırada hamile sevgilisiyle tartışan ve onu darp eden Avustralyalı genç suçunu kabul etti.

Sydney’de yaşayan 26 yaşındaki Luke James Munday, 2018 yılının aralık ayında yaşanan olayda akşam yemeğine oturmak için oynadığı oyunu bırakmasını isteyen sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Munday sevgilisi Grace Campbell’a fiziksel saldırıda bulundu.

​Oyunu Twitch üzerinden canlı yayınlayan Munday, istemeden tartışmayı da canlı yayınladı. Kamera görüntüyü almazken, sesler oldukça net bir biçimde duyuldu. Kayda göre tartışma ve bağırma seslerinin ardından bir tokat sesi geldi ve bunu da Campbell’ın ağlaması takip etti.

Kayda göre, defalarca yemek için Munday’i çağıran Campbell, kulak asmaması üzerinde sinirlenerek ona doğru bir şeyler fırlatıyor. Buna sinirlenen Munday sevgilisine tokat atıyor, ancak genç kadının bir şeyler atmaya devam etmesi üzerine bu kez onu yere itiyor.

Çok sayıda insan videoyu gördü ancak Campbell’ın da Facebook üzerinden bağlantı kurduğu bir kişinin polise şikâyette bulunmasıyla olay hukuki boyut kazandı. Pek çok kişi tepki gösterirken, söz konusu site de genç adamın girişini yasakladı.

Polise verdiği ifadede yaptıklarını kabul eden Munday, davranışının uygunsuz olduğunu itiraf etti ve pişman olduğunu söyledi.

Grace Campbell da saldırı suçlamasıyla karşılaşırken, 26 Ağustos’a ertlenen davada Luke James Munday iki yıl uzaklaştırma cezası aldı.