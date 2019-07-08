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14:15 08 Temmuz 2019
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    Vladimir Putin

    Gürcü halkı Putin’e küfür eden sunucunun kovulmasını talep etti

    © AFP 2019 / YURI KADOBNOV
    Yaşam
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    Gürcistan’da Rustavi 2 televizyonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında küfürler ve aşağılayıcı sözlükler savuran gazeteci Georgiy Gabuniya protestolara yol açtı. Kanalın önünde toplanan çok sayıda kişi Gabuniya’nın görevden alınmasını talep etti. Gece yayınını durduran kanal ancak bu sabah yeniden başladı.

    © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
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    Gürcistan’daki Rustavi 2 televizyon kanalında dün Post Scriptum isimli programına başlayan yapım müdürü Georgiy Gabuniya, yaklaşık bir dakika boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfür etti. Putin’in merhum anne ve babasını da es geçmeyen Gabuniya, bu süreç boyunca Rusça türlü küfürler sarf etti.

    Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe rağmen Gabuniya’nın bu davranışı Gürcü halkı tarafından olumlu karşılanmadı. Çok sayıda kişi kanalın Tiflis’teki merkezi önünde toplanıp slogan atarak sunucunun kovulmasını talep etti. Binaya yumurta ve şişeler atıldı.

    Gürcistan bayrağı
    © Flickr / George Mel
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    Kanal olayın ardından yazılı bir açıklama yaparak sunucunun üslubu yüzünden izleyicilerden özür diledi. Açıklamada bu sözlerin kanalın standartlarına aykırı olduğu ve konunun inceleneceği belirtildi.

    GECEDEN BERİ YAYIN YAPILMIYORDU

    Protestoların ardından kanal güvenlik gerekçesiyle yayınını kesmek zorunda kaldı ve ancak bu sabah yeniden yayınına başladı.

    Gürcistan yönetimi de devreye girip Gabuniya’nın istikrarsızlığı teşvik ettiğini belirtti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Facebook’tan sunucunun söylemlerini kesin suretle kınadığını ifade etti.

    ​Zurabişvili, “Vatanseverlik başka bir şeydir. Ülkenin çıkarlarını saldırganlık, istikrarsızlık ve nizamsızlıkla koruyamazsın” ifadelerini kullandı.

    ‘MİDE BULANDIRICI BİR PROVOKASYON’

    Başbakan Mamuka Bahdatze de olayı ‘mide bulandırıcı bir provokasyon ve ülkede istikrarsızlık yaratmaya yönelik bir adım’ olarak nitelendirdi.

    ​Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da olayı kınayan bir açıklama yaptı.

    Sosyal medyada da sunucuya yönelik eleştiriler geldi. Gürcü gazeteci Zurab Dvali, “Gabuniya, bu gazetecilik, cesaret değil, Gürcü usulü ya da insanca değil” ifadelerini kullandı.

    Tiflis'te 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

    ZAHAROVA’DAN ÜÇ KELİMELİK YANIT

    © REUTERS / Vano Shlamov
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olanlarla ilgili üç kelimelik yorumda bulundu.

    “Gürcistan’ın kendi derdi” diyen Zaharova başka yorum yapmadı.

    RUS DIŞİŞLERİ: PROVOKASYON

    Rusya Dışişleri Bakanlığı da Putin’e yönelik sözlü saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirerek, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkileri baltalamaya yönelik bir provokasyon olduğu açıklamasını yaptı.

    Olayla ilgili ‘Rusofobi’ ifadesini de kullanan Bakanlık, Gürcistan yönetiminin bu kez radikalleri haklı çıkarmak yerine kendilerinde onları kınama gücü bulduğuna dikkat çekti. Bakanlık uluslararası ve bölgesel gazetecilik kuruluşlarının olayla ilgili gerekli tepkiyi vermesini umduklarını da ekledi.

    PESKOV: KABUL EDİLEMEZ

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rustavi 2’de Putin’e yapılan sözlü saldırı ile ilgili ‘kabul edilemez’ değerlendirmesini yaptı.

    Gazetecilere konuşan Peskov, Gürcü yetkililerin Rusya karşıtı radikal güçleri sakinleştiremediğini ve bu olayın Gürcü halkı için bir utanç olduğunu ifade etti.

    Etiketler:
    Dmitriy Peskov, Mariya Zaharova, özür, Salome Zurabişvili, Mamuka Bahdatze, Rustavi 2, Küfür, Georgiy Gabuniya, Vladimir Putin, Rusya, Gürcistan
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