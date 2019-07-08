Fransa'nın ötenazi davasında oğlu için 11 yıldır yargı savaşı veren baba: Yaşam desteğinin kesilmesi cinayet

Fransa’da, 2008 yılından beri devam eden ve kamuoyunu ikiye bölen ötenazi davasında oğlu Vincent Lambert’in yaşatılmasını savunan baba, yaşam destek ünitesinin kapatılması kararını ‘cinayet’ olarak niteledi.

Oğlu Vincent Lambert’in tedavi gördüğü Reims kentindeki Sebastopal Hastanesi’nde gazetecilere açıklama yapan 90 yaşındaki baba Pierre Lambert, “Bu kılıfına uydurulmuş bir cinayet, bu ötenazi” dedi.

Lambert’in koyu bir Katolik olan ebeveynleri Pierre ve Vivianne, oğullarının yaşam desteği aşama aşama kapatılırken yanındaydı. Doktorlar ilk olarak besin ve su aldığı tüpleri kapattı.

Aile mahkemenin tedaviyi sonlandırma kararını ‘delilik’ olarak niteledi.

42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyor. Doktorlar Lambert’in beynindeki hasarın geri döndürülemeyeceğini söylüyor.

Fransa kamuoyunu ikiye bölen olayda, Lambert’in eşi ve ailesi arasında yargı savaşları yaşanıyor. Lambert'in yasal varisi olan eşi, doktorlarla birlikte yaşam desteğinin son bulmasını istiyor ve pasif ötanazi uygulanabileceğini savunuyor. Ancak Lambert'in ailesi buna karşı çıkıyor.

AİHM son olarak ailenin pasif ötenazi sürecini durdurma başvurusunu 'yeni bir bulgu' olmadığı için reddetmişti.

Geçtiğimiz ay yaşam destek ünitesinden çıkarılan Lambert, Paris Temyiz Mahkemesi'nin son dakika kararıyla yeniden üniteye bağlanmıştı.

Onlarca davanın ardından son olarak bir hafta önce temyiz mahkemesinin pasif ötanaziye yeşil ışık yakmasının ardından doktorlar bir kez daha Lambert’in yaşam destek ünitesini kapatmaya başladı.