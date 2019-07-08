Fransa'nın ötenazi davasında oğlu için 11 yıldır yargı savaşı veren baba: Yaşam desteğinin kesilmesi cinayet

Lambert’in koyu bir Katolik olan ebeveynleri Pierre ve Vivianne, oğullarının yaşam desteği aşama aşama kapatılırken yanındaydı. Doktorlar ilk olarak besin ve su aldığı tüpleri kapattı.
Aile mahkemenin tedaviyi sonlandırma kararını ‘delilik’ olarak niteledi.
42 yaşındaki Vincent Lambert, 29 Eylül 2008’de geçirdiği motor kazasından beri komada bulunuyor. Doktorlar Lambert’in beynindeki hasarın geri döndürülemeyeceğini söylüyor.
AİHM son olarak ailenin pasif ötenazi sürecini durdurma başvurusunu 'yeni bir bulgu' olmadığı için reddetmişti.
Geçtiğimiz ay yaşam destek ünitesinden çıkarılan Lambert, Paris Temyiz Mahkemesi'nin son dakika kararıyla yeniden üniteye bağlanmıştı.
Onlarca davanın ardından son olarak bir hafta önce temyiz mahkemesinin pasif ötanaziye yeşil ışık yakmasının ardından doktorlar bir kez daha Lambert’in yaşam destek ünitesini kapatmaya başladı.
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