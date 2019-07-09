İsviçre'de savaş uçakları yanlış kasabanın üzerinde gösteri yaptı

Ancak gösteri ekibi o sırada Langenbruck’ün yaklaşık 6 kilometre batısındaki Mümliswil kasabasının üzerindeydi. Kasabada tirol tarzında şarkı söyleme olarak bilinen Kuzeybatı Yodel Festivali’nin 31’incisi düzenleniyordu.
Festival çadırını görünce bunun gösteriyi izlemeye gelen insanlar için kurulduğunu düşünen Patrouille Suisse liderinin bütün uçakları oraya yönlendirmesi nedeniyle bu hatanın yaşandığı belirtiliyor.
UÇAKLARDA GPS YOK
İsviçre Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü ise hata nedeniyle özür diledi. Sözcü, F-5E Tiger II tipi bu uçaklarda konum belirleme sistemi olan GPS teknolojisinin olmadığını söyledi.
Uçak filosunun, pilot Oskar Bider'ın ölümünün 100. yılı anısına, doğum yeri olan Langenbruck kasabasının üzerinde gösteri yapması planlanmıştı. Bider, 1913 yılında henüz 22 yaşındayken Alp Dağları'nı her iki yönde de geçen ilk pilottu.
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