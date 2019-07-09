İsviçre'de savaş uçakları yanlış kasabanın üzerinde gösteri yaptı

İsviçre Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Patrouille Suisse, bir anma etkinliği için yapmaları beklenen gösteriyi, yanlışlıkla müzik festivali düzenlenen başka bir kasabanın üzerinde yaptı.

İsviçre’de hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, 1891’de Langenbruck’te doğan ünlü pilot Oskar Bider’in anısına bu kasabanın üzerinde bir gösteri uçuşu yapması bekleniyordu.

Ancak gösteri ekibi o sırada Langenbruck’ün yaklaşık 6 kilometre batısındaki Mümliswil kasabasının üzerindeydi. Kasabada tirol tarzında şarkı söyleme olarak bilinen Kuzeybatı Yodel Festivali’nin 31’incisi düzenleniyordu.

Festival çadırını görünce bunun gösteriyi izlemeye gelen insanlar için kurulduğunu düşünen Patrouille Suisse liderinin bütün uçakları oraya yönlendirmesi nedeniyle bu hatanın yaşandığı belirtiliyor.

Festivalin alanı üzerindeki bu beklenmedik gösteri kasabalılarda şaşkınlık yaratırken, festivalin organizatörleri ise, planlarında olmayan bu uçak gösterisinin çok beğenildiğini söyledi.

UÇAKLARDA GPS YOK

İsviçre Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü ise hata nedeniyle özür diledi. Sözcü, F-5E Tiger II tipi bu uçaklarda konum belirleme sistemi olan GPS teknolojisinin olmadığını söyledi.

Uçak filosunun, pilot Oskar Bider'ın ölümünün 100. yılı anısına, doğum yeri olan Langenbruck kasabasının üzerinde gösteri yapması planlanmıştı. Bider, 1913 yılında henüz 22 yaşındayken Alp Dağları'nı her iki yönde de geçen ilk pilottu.