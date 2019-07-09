Kardashian'dan bir korse itirafı daha: Sırtımda ve karnımda izler bıraktı, hiç böyle acı çekmedim

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Met Gala için giydiği korseden yakındı, “Hayatımda böyle acı çekmedim" dedi. Ünlü yıldız, daha önce de korse içinde nefes alabilmek için egzersiz yaptığını itiraf etmişti.

Bu yıl 6 Mayıs’ta New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılan Met Gala için ten renginde Thierry Mugler marka bir kıyafet seçen Kim Kardashian, elbiseyi hakkını vererek taşımak amacıyla giydiği korsenin rahatsızlığına dair itirafta bulundu.

WSJ Magazine adlı dergiye konuşan Kardashian, korsenin ‘eşi benzeri görülmemiş derecede bir acı verdiğini’ söyledi. “Hayatımda böyle acı çekmemiştim” diyen 38 yaşındaki Kardashian, korsenin sırtında ve karnında geçici izler bıraktığını da belirtti.

Kardashian daha önce de korsenin içinde nefes alma dersleri aldığını ve korse yüzünden oturmakta bile zorlandığını itiraf etmişti.

© AFP 2019 / ANGELA WEISS Kim Kardashian, Met Gala'da giydiği korse için "Hayatımda böyle acı çekmemiştim" yorumunu yaptı.

Söz konusu estetik olduğunda Kardashian’ın konforu ikinci plana attığı biliniyor.

Daha önce 2018 yılında bir bağış toplama etkinliğine katılan Kardashian, burada giyeceği Versace marka elbisesi içinde fit görünmek için iki haftalık bir detoksa girdiğini ve yaklaşık 3 kilo kaybettiğini açıklamıştı.

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kendine ait korse markasını piyasaya sürmüş, ancak marka adı olarak ‘Kimono’yu seçmesiyle Japonların ‘kültürümüze saygısızlık yapıyor’ şeklindeki eleştirilerinin hedefi olmuştu.