Kardashian'dan bir korse itirafı daha: Sırtımda ve karnımda izler bıraktı, hiç böyle acı çekmedim

WSJ Magazine adlı dergiye konuşan Kardashian, korsenin ‘eşi benzeri görülmemiş derecede bir acı verdiğini’ söyledi. “Hayatımda böyle acı çekmemiştim” diyen 38 yaşındaki Kardashian, korsenin sırtında ve karnında geçici izler bıraktığını da belirtti.
Kardashian daha önce de korsenin içinde nefes alma dersleri aldığını ve korse yüzünden oturmakta bile zorlandığını itiraf etmişti.
Daha önce 2018 yılında bir bağış toplama etkinliğine katılan Kardashian, burada giyeceği Versace marka elbisesi içinde fit görünmek için iki haftalık bir detoksa girdiğini ve yaklaşık 3 kilo kaybettiğini açıklamıştı.
Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kendine ait korse markasını piyasaya sürmüş, ancak marka adı olarak ‘Kimono’yu seçmesiyle Japonların ‘kültürümüze saygısızlık yapıyor’ şeklindeki eleştirilerinin hedefi olmuştu.
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