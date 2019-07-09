Keseli sıçanın boğulmaktan kurtarılma anları viral oldu

ABD'nin Michigan eyaletinde, tekneyle tura çıkan çift, suyun yüzeyinde kalmaya çalışmaktan yorgun düşmüş bir keseli sıçanı boğulmaktan kurtararak karaya çıkardı. Kurtama anının görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Michigan'da kanalda tekne turuna çıkan bir çift, suyun yüzeyinde boğulmak üzere olan bir sıçan gördü.

Çift, sıçanı kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurarak ona şişme bir yastık uzattı. Sıçan yastığa tutunduktan sonra ise tekneye çekti.

Teknenin arkasına çıkarılan sıçanın uzun süre orada dinlendiği görüldü.

Kurtarma anına dair görüntüler ise çok fazla kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni aldı.

Haz el bien sin mirar a quién 💗😭😍



Una pareja miró a este pequeño tlacuache o zarigüeya luchando por su vida en medio del lago Michigan. No lo pensaron dos veces y le brindaron ayuda.

¿Ya viste su carita de agradecimiento?



📹Chef Char vía Storyful pic.twitter.com/LoSPOlaNJH — AJ+ Español (@ajplusespanol) July 9, 2019

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