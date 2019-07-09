Bezos'un yatı Datça'da: Çaya gelmek istedi, bilemiyoruz

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'a ait lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. Datça Belediyesi ise, Bezos'la ilgili yaptığı paylaşımda "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Amazon'un sahibi olan ve dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada bulunan Jeff Bezos'un yatı Datça'da.

136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti. Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi.

Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz. 😎 https://t.co/IN1lUkc3LF — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) July 8, 2019

​2018 verilerine göre Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti.