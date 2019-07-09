Bezos'un yatı Datça'da: Çaya gelmek istedi, bilemiyoruz

136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti. Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi.
Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz. 😎 https://t.co/IN1lUkc3LF— Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) July 8, 2019
2018 verilerine göre Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti.
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