Formula 1’in eski patronu: Putin için gerekirse kurşun yerim

F1’in 88 yaşındaki eski sahibi Ecclestone, The Times gazetesine yaptığı açıklamalarında, Putin’in ‘şimdiye dek insanlığın faydasına olmayan tek bir şey yapmadığını’ belirtti ve ekledi: “Eğer ki eli silahlı bir adam Putin’i vurmaya yeltenirse, kendisinin önüne atlarım.”
Putin’in tüm Avrupa’ya hükmetmesi gerektiğini zira Avrupa’da onun dengi kimsenin olmadığını da düşündüğünü söyleyen Ecclestone, ayrıca Rus lideri ‘söylediğini yapan, sözünün eri biri’ olarak nitelendirdi.
'If someone had a machine gun & was prepared to shoot #Putin, I would stand in front of him' – #Ecclestonehttps://t.co/s494OYihxc— RT (@RT_com) July 9, 2019
‘PUTİN MUHTEMELEN ESKİ AJANLARI ZEHİRLEME EMRİ VEREMEYECEK KADAR MEŞGULDÜR’
RUS DIŞİŞLERİ: SALISBURY VAKASI, BİR OYUN, BİR ÖLÜ KEDİDİR
Kendilerine bu konuda yöneltilen suçlamaları Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Salisbury'deki vaka, İngiliz hükümetinin, 'Rus tehdidi' karşısında halkı birleştirmek için vatandaşların dikkatini içerideki olumsuz konulardan başka yöne çekme amacıyla basında yaydığı bir oyun, ölü kedidir" açıklamalarıyla yalanlamıştı.
Ölü kedi stratejisi, esas tartışılması gerekeni unutturmak adına çok daha dramatik ve çoğunlukla yapay bir olayı öne sürmek olarak açıklanabilir. Kısaca 'bir grup kişiyle tartışma hâlindeki bir bireyin bu zor durumdan kurtulmak için yemek masasına ölü kedi fırlatması ve böylece dikkatleri ölü kediye çekip onun konuşulmasını sağlaması' olarak da tanımlanabilir.
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