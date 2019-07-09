Formula 1’in eski patronu: Putin için gerekirse kurşun yerim

Eski Formula 1 (F1) patronu Bernie Ecclestone, İngiliz basınına verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı’na iltifatlar yağdırdı. Putin’e yönelik pek çok yalan haber yapıldığına da değinen Ecclestone, Putin için gerekirse kurşun yiyeceğini zira kendisinin çok iyi kalpli bir insan olduğunu belirtti.

F1’in 88 yaşındaki eski sahibi Ecclestone, The Times gazetesine yaptığı açıklamalarında, Putin’in ‘şimdiye dek insanlığın faydasına olmayan tek bir şey yapmadığını’ belirtti ve ekledi: “Eğer ki eli silahlı bir adam Putin’i vurmaya yeltenirse, kendisinin önüne atlarım.”

Putin’in tüm Avrupa’ya hükmetmesi gerektiğini zira Avrupa’da onun dengi kimsenin olmadığını da düşündüğünü söyleyen Ecclestone, ayrıca Rus lideri ‘söylediğini yapan, sözünün eri biri’ olarak nitelendirdi.

'If someone had a machine gun & was prepared to shoot #Putin, I would stand in front of him' – #Ecclestonehttps://t.co/s494OYihxc — RT (@RT_com) July 9, 2019

​‘PUTİN MUHTEMELEN ESKİ AJANLARI ZEHİRLEME EMRİ VEREMEYECEK KADAR MEŞGULDÜR’

Bunun yanında Ecclestone, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın geçen yıl İngiltere topraklarında zehirlenmesinin suçlusunun 'yüksek ihtimalle' Moskova olduğuna dair iddialara da katiyen inanmadığını söyledi: “Putin’ın hiçbir suçu yok, kendisi muhtemelen bu tür meselelerle uğraşamayacak kadar meşguldür. İnsanlar kendilerince hikâyeler uyduruyorlar.”

RUS DIŞİŞLERİ: SALISBURY VAKASI, BİR OYUN, BİR ÖLÜ KEDİDİR

Kendilerine bu konuda yöneltilen suçlamaları Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Salisbury'deki vaka, İngiliz hükümetinin, 'Rus tehdidi' karşısında halkı birleştirmek için vatandaşların dikkatini içerideki olumsuz konulardan başka yöne çekme amacıyla basında yaydığı bir oyun, ölü kedidir" açıklamalarıyla yalanlamıştı.

Ölü kedi stratejisi, esas tartışılması gerekeni unutturmak adına çok daha dramatik ve çoğunlukla yapay bir olayı öne sürmek olarak açıklanabilir. Kısaca 'bir grup kişiyle tartışma hâlindeki bir bireyin bu zor durumdan kurtulmak için yemek masasına ölü kedi fırlatması ve böylece dikkatleri ölü kediye çekip onun konuşulmasını sağlaması' olarak da tanımlanabilir.