Yandex, Rusların tatil tercihlerini açıkladı: Listenin başını Türkiye çekiyor

Yandex.Travel, Rusların 2019 yaz tatilinde en çok tercih ettikleri ülkeleri ve tatil beldelerini araştırdı. Listenin yurtdışı rotalarında başı Türkiye çekti.

Rusya'daki kullanıcıların tatil aramaları esas alınarak yapılan araştırmaya göre, haziran ayında potansiyel turistlerin yarısından fazlası (yüzde 53), Moskova ve St. Petersburg’un yanı sıra Soçi, Anapa ve Gelencik'i arattı.

Yurtdışı seyahat aramalarında ise Türkiye, yüzde 15'lik oranla başı çekti. En az aratılan ülkeler arasında İtalya, Yunanistan (yüzde 2.5), İspanya (yüzde 2.2), Tunus (yüzde 1.9), Kıbrıs (1.7), Abhazya (yüzde 1.5), Gürcistan ve Tayland (1.1) yer aldı.

Dünyanın bölgeleri bazında ele alındığında Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Türkiye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri), yüzde 39'luk bir oranla en popüler tatil rotası. İkinci sırada yüzde 35 ile Avrupa (İtalya, Yunanistan, İspanya) yer alırken, üçüncü sırada da yüzde 12'lik bir oranla eski Sovyet ülkeleri (Abhazya, Gürcistan, Belarus) yer aldı. En az rağbet gören bölgeler ise yüzde 9’luk oranla Kuzey ve Güney Asya (Tayland, Çin, Vietnam), yüzde 4 ile Amerika kıtası (ABD, Dominik Cumhuriyeti, Küba) ve yüzde 1'lik oranla da diğer ülkeler (Avusturalya, Tanzanya, Seyşeller) oldu.

Bu arada yurtdışındaki tatil beldeleri arasında en fazla aratılanlar Kemer, Alanya, Side, Antalya, Belek ve Marmaris oldu. Paris ve İstanbul hariç listenin ilk 15'i sahil beldelerinden oluştu.