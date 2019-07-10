İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek

Bölgenin bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, bugün Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.
HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK
Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.
Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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