Hollanda'da çocukların oyun alanı 'çok gürültülü' diye kapatıldı, konu ulusal tartışmaya döndü

Bir belediye meclisinin ‘çok gürültülü’ olduğu gerekçesiyle bir ilkokulun oyun alanını kapatması Hollanda’da ulusal bir tartışmaya dönüştü. Konu parlamentoya taşınırken, oyun alanını kurtarmak için bir de kampanya başlatıldı.

Hollanda’nın doğusunda yer alan Nijmegen kentinde De Buut İlkokulunun yakınında yaşayan sakinler, oyun bahçesindeki çocukların çok gürültü yaptıklarını söyleyerek Belediye Meclisine şikâyette bulundu. Kent sakinleri, çocukların, yerleşim bölgelerinde yasalarca 70 desibel olarak belirlenen gürültü sınırını aştığını savundu. Zaman zaman gürültünün 88 desibele çıktığı belirtildi.

Okul müdürü Janneke Colsen, oyun alanının ay sonuna kapatılması yönünde kendilerine bilgilendirme yapıldığını belirtti. Oyun bahçesinin kapatılmaması halinde yönetimin 9 bin Euro para cezası ödemesine de karar verildi.

MÜDÜR: TUHAF BİR DURUM, ADİL DEĞİL

Çocuklara daha çok dışarı çıkmaları ve daha fazla hareket etmeleri gerektiğinin söylendiğini belirten Colsen, kararın bununla çeliştiğini vurguladı, “Tuhaf bir durum ve kesinlikle çocuklar için hiç adil değil” ifadelerini kullandı.

Colsen, “Müzik ve diğer aktiviteleri içeriye taşıdık, oyun bahçesinin kullanımına zaman sınırlaması getirdik ve bazı yapısal değişiklikleri hayata geçirdik. Ancak belli ki bu yeterli gelmedi” dedi.

Kararın arkasında duran Belediye Meclisi üyesi Noël Vergunst ise yapılan gürültü ölçümlerinin standartları çok üstünde olduğunu savundu ve “Bir şey yapmamız gerekiyordu” dedi.

ŞEHİRLEŞMEYİ TARTIŞMAYA AÇTI

Konu, en küçük bir alandan bile maksimum seviyede yaralanmakla övünen şehir planlamasını da tartışmaya açtı.

Gürültüden Rahatsız Olanlar (Annoyance by Noise) adlı örgütün yöneticisi Erik Roelofsen, belediyelerin planlama konusunda daha etraflıca düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu oyun bahçesi 40 yıldır çocuklar tarafından kullanılıyor. İki yıl önce yeni bir apartman inşa etmek için bahçenin alanının küçültüldüğü belirtiliyor.

Hollanda, kentleşme oranının Avrupa çapında en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. Hollanda nüfusunun yüzde 75’inden fazlası şehirlerde yaşıyor. Verilere göre Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Lahey 2008’den bu yana tüm Hollanda’dan daha fazla büyüdü.

İMZA TOPLADILAR, MİLLETVEKİLİ DE TARTIŞMAYA KATILDI

Oyun bahçesinin kapatıldığının duyulmasının ardından 4 binden fazla kişi imza toplayarak Belediye Meclisine kararı gözden geçirme çağrısında bulundu.

Kararı eleştirenler, finale kadar yükselen Hollanda kadın milli takımının başarısını bu alanlara borçlu olduğunu hatırlattı.

Merkez sağ VVD milletvekili Rudmer Heerema da konuyu parlamentoya taşıdı. Heerema, “Çocukların spor ve egzersiz yaptığı bir alanın yanında yaşamaya gideceksiniz ve sonra da gürültüden şikâyet edeceksiniz. Buna bir çözüm bulunmalı. Çocuklar egzersiz yapabilmeli ve hareket edebilmeli” ifadelerini kullandı.