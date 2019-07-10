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12:48 10 Temmuz 2019
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    GTA 5 oynanış videosu

    Pakistanlı siyasetçi GTA 5'teki uçak sahnesini gerçek sanarak pilotu tebrik etti

    © Fotoğraf: YouTube/The UiGamer
    Yaşam
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    Pakistanlı politikacı Khurram Nawaz Gandapur, GTA 5'ten bir uçağın manevra yapıp tırdan kurtulduğu bir videoyu gerçek sanıp uçağın olmayan pilotunu övdü. Sonrasında ise nasıl bir hata yaptığının farkına varıp tweet'ini kaldıran politikacı, sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu.

    Webtekno'nun haberine göre, Pakistan'ın Awami Tehreek bölgesinin genel sekreteri Khurram Nawaz Gandapur, internette yayınlanan Grand Theft Auto (GTA) 5’te geçen bir bölümü gerçek sanarak sosyal medya hesabında paylaştı.

    Yerel gazeteci bir pilotun son anda faciayı engellemek adına tırdan kaçış yaptığı videoyu paylaşarak pilota övgülerde bulundu.

    Gandapur, videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra olayı anladığı anda sildi ancak bazı kullanıcılar, bu paylaşımı çoktan arşivlemişlerdi: "Felaketle sonuçlanabilecek olan bir uçağın kıl payı kaçışı. Pilotun akıllılığı sayesinde muhteşem bir kurtarış."

    GTA 5 videosunu gerçek sanan Pakistanlı siyasetçinin tweeti
    © Fotoğraf : Twitter
    GTA 5 videosunu gerçek sanan Pakistanlı siyasetçinin tweeti

    ‘FİZİK ÖĞRENMENİZ GEREKİYOR’

    Bir Twitter kullanıcısı, Gandapur'un paylaşımı ile ilgili şunları söyledi: "Merhaba, bu bir simülasyon videosudur. Bu tarz durumlar gerçek hayatta mümkün değildir. Eğer olsaydı KLM ve Panam'ın çarpışması engellenebilirdi. Fizik öğrenmeniz gerekiyor."

    Gandapur, son zamanlarda teknolojiyle başı derde giren tek yetkili değil. Birkaç hafta öncesinde bir başka yönetici, Facebook'tan canlı yayınladığı bir konferans sırasında artırılmış gerçeklik filtrelerini açık unutmuştu ve olay sosyal medyada gündeme oturmuştu.

     

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    Etiketler:
    bilgisayar oyunu, uçak, Pakistan, GTA
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