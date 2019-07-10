'Yeni Zelanda Başbakanı'nın kedisini ben öldürdüm'

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in bir komşusu, başbakanlık kedisini yanlışlıkla kendisinin ezdiğini yaklaşık 2 yıl sonra kamuoyuna itiraf etti.

Jacinda Ardern'in başbakan seçilmesinden kısa süre sonra, Kasım 2017'de, Yeni Zelanda'nın 'first kedisi' Paddles'ın araba çarpması sonucu ölmesinin gerisindeki gizem çözüldü.

Yaklaşık 2 yıldır vicdan azabı çeken bir komşu, Ardern'in kedisini kendisinin öldürdüğünü kamuoyuna itiraf etti.

Başbakanlık hane halkının sevilen bir üyesi olan ve kendisi için açılan Yeni Zelanda'nın 'first' kedisi @FirstCatofNZ isimli Twitter hesabına 11 bin takipçi çeken Paddles'ın, garajdan arabasını geri geri çıkaran komşu tarafından 'kazara' ezildiği ortaya çıktı.

Thank you so much for all the nice messages. Our crazy little 'sleep anywhere' ginger will be sorely missed, the house feels so empty now :( pic.twitter.com/OCJuJ3i4Xl — Clarke Gayford (@NZClarke) November 8, 2017

Kimliği sadece Chris olarak açıklanan komşu, stuff.co.nz haber sitesine yaptığı açıklamada, başkent Auckland'daki evine öğle arası için geldikten sonra hızla işe geri dönmeye çalışırken geri giden otomobilinin yoluna başbakanlık kedisinin fırladığını anlattı.

Kediyi yanlışlıkla ezdiğini anlayınca şok geçirdiğini ve kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen Chris, "Çünkü arka planını biraz biliyordum, Paddles'ın bir sosyal medya şahsiyeti olduğunu, ayrıca patilerinde fazladan bir parmak olmasıyla tanındığını da biliyordum" diyerek şöyle devam etti:

"Jacinda ve Clarke için Paddles'ın çok sevdikleri kürklü bebekleri konumunda olduğunun da farkındaydım, o yüzden de çok üzüldüm."

Ardern'in konutuna gidip yaptığı şeyi anlattığında solcu kadın başbakanın anlayışla karşıladığını aktaran Chris, çocuklarının Ardern'e babalarını hapse göndermemesi ricasını da içeren bir taziye kartı yazdıklarını belirtti.

#Democat it is. Fly my pretties. So I can pounce. pic.twitter.com/F7CMG9Juxr — The Ghost of Paddles (@FirstCatofNZ) October 23, 2017

Çarşamba günü Chris'in kazayla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yapmasının ardından, artık 'Paddles'ın Hayaleti' adını kullanan @FirstCatofNZ hesabı, bir yıldan uzun süredir ilk kez paylaşım yaptı.

Paddles'ın Hayaleti, "Seni affediyorum" diyerek haberi retweet etti.

ABD'nin Vanity Fair dergisi ve sitesi, zamanında Twitter hesabı sahibi başbakanlık kedisini, Ardern'e, 'Amerika'nın da başında görmek istediği türden modern ve havalı dünya lideri imajı kazandırdığı için' övmüştü.

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu — The Ghost of Paddles (@FirstCatofNZ) October 21, 2017

Fazladan parmaklı Paddles'ın aniden masaya sıçrayıp Ardern ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini sekteye uğratması da manşetlere çıkmıştı.