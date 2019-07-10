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15:09 10 Temmuz 2019
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    Rus komedyenlerin yeni hedefi Kuzey Makedonya Başbakanı Zayev: ‘Rüşvet’ vermeyi kabul etti

    © AP Photo / Boris Grdanoski
    Yaşam
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    ‘Lexus ve Vovan’ olarak bilinen Rus komedyenler bu kez Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko gibi davranarak Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zayev’i tiye aldı. Gerçek Poroşenko ile konuşmadığının farkında olmayan Zayev, Fener Rum Patrikhanesi’ne ülkesinin kilisesinin tanınması için para vermeyi kabul etti.

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    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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    Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zayev, Rus komedyenler Vladimir ‘Vovan’ Kuznetsov ve Aleksey ‘Lexus’ Stolyarov’un yeni hedefi oldu. Komedyenler Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’yu taklit ederek Zayev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Konuşma sırasında sahte Poroşenko, Makedonya Kralı Büyük İskender’le bağlantısı olduğunu ileri sürdü.

    ‘AKRABAYIZ’

    ‘Poroşenko’, “Vinnitsa, memleketim, Büyük İskender tarafından kurulmuş, oranın şarabını severmiş. Akrabayız biz, bana Makedonyalı Pyotr denebilir” dedi. Zayev ise bu uydurmacalar karşısında, “Evet, bunu okumuştum, tarih bizi birleştirebilir” yanıtını verdi.

    ‘Poroşenko’ daha sonra 1967’de tek taraflı olarak Sırp Ortodoks Kilisesi’nden ayrılan ve o zamandan beri Fener Rum Patrikhanesi ile Sırp Kilisesi’ne yakın kiliselerce tanınmayan Kuzey Makedonya Kilisesi konusuna değindi. Fener Rum Patrikhanesi, mayıs ayında kilisenin statüsünü yeniden değerlendirmeye karar vermişti.

    ‘Poroşenko’, “Çok şanslısınız. Bugün Patrik Bartholomeos’la konuştum. Artık benim dostum” dedi. Zayev de araya girerek ‘Poroşenko’dan kendileri için iyi sözler sarf etmesini istedi.

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    © REUTERS / Lucas Jackson
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    Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne özerklik verdiğini hatırlatan ‘Poroşenko’, bunun için bir bedel ödediğini belirtti.

    ‘Poroşenko’, “Ortak konuları ele aldık, sizin meselenize de değindim, bana süreci başlatabileceğimizi söyledi. Ancak bir şart var, size bundan bahsetmeliyim. Ben Patrik Bartholomeos’a şahsen bağış yaptım” dedi.

    ‘Poroşenko’, bağışın miktarının yaklaşık 112 bin dolar olduğunu ve koşulların yerine getirilmesinin işe yarayabileceğini ifade etti.

    ‘NAKİT ÖDEYELİM’

    “Peki, çok iyi, hiç sorun değil” diyen Zayev ise bürokratik prosedürleri ortadan kaldırmak için parayı nakit olarak vereceklerini söyledi.

    ABD’li Senatör John McCain
    © AP Photo / Matt York
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    Komedyenler basına yaptıkları açıklamada Zayev’le birkaç kez Poroşenko’nun ağzından konuştuklarını, ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i taklit ederek de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    ‘İTİBARSIZLAŞTIRMAYA YÖNELİK TAKTİKLER’

    Diğer yandan Zayev, Üsküp’teki bir basın toplantısında komedyenlerle görüşme yaptığını doğruladı ve bunların Avrupa-Atlantik’e (AB ve NATO) yönelik istekleri olan ülkeleri itibarsızlaştırmaya yönelik taktikler olduğunu ileri sürdü.

    'TEKNİK MÜDAHALE VAR'

    Zayev, komedyenlerin yayınladığı ses kaydında teknik müdahale izlerinin olduğunu ve bunun içeriği ile ilgili yanlış çıkarımlara neden olabileceğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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    Ayrıca telefon görüşmesinde Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic’in ‘Rusya’nın kontrolünde olduğunu’ söylemesi ile ilgili Belgrad’dan bir yanıt bekleyip beklemediği sorulan Zayev, “Bundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Dikkatsizlik yüzünden gerçek durumun dışında bir şeyler söyleyebilirsiniz. Sırbistan’ın AB’ye bağlanmaya yönelik kararlılığı açık. Kimseyi gücendirmek istemem, ancak gerçekten de Rusya ile Sırbistan arasında şu an gözle görülür bir işbirliği var” dedi.

    Rus komedyenler, kendilerini, İsviçre Konfederasyon Başkanı Ueli Maurer olarak tanıtarak ABD'nin yeni Venezüella Temsilcisi Elliott Abrams ile Venezüella'nın yeni ‘hükümetinin' ABD elçisi Carlos Vecchio'ya da telefon şakası yapmıştı. Abrams, Maurer sandığı komedyenlerden Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre'deki hesaplarının kapatılmasını istemişti.

    Komedyenler daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'li Senatörler John McCain, Lindsey Graham ve Mitch McConnell'a da telefon şakası yapmıştı.

    Etiketler:
    Fener Rum Patrikhanesi, Kilise, Rüşvet, Telefon şakası, Taklit, Aleksey Stolyarov, Vladimir Kuznetsov, Vovan, Lexus, Komedyen, Zoran Zayev, Pyotr Poroşenko, Kuzey Makedonya
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