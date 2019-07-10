Amerikan Havayolları, 'kıyafetiniz uygunsuz, örtünün' denilen yolcudan özür diledi

Amerikan Havayolları, kıyafetinin ‘uygunsuz’ olduğunu söylediği kadın yolcuyu battaniye sarınarak yolculuk etmek durumunda bıraktığı için özür diledi.

Tisha Rowe, 8 yaşındaki oğluyla birlikte 30 Haziran’da Jamaika’daki aile tatilinden ABD’nin Miami kentine dönüyordu. Üzerinde bir şort ve straplez bluz olan 37 yaşındaki Rowe’un kıyafetleri uçaktaki kabin görevlileri tarafından ‘uygunsuz’ bulundu ve bir ceketle ‘üstünü başını örtmesi’ istendi.

Kıyafetini savunan ancak bu girişimi defalarca sonuçsuz kalan Rowe, oğlunun yaşananlar nedeniyle üzüldüğünü görünce battaniyeyle örtünmeye zorunda kaldığını söyledi. Rowe, bir fotoğrafını da çekerek yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to “cover up”. When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq — Tisha Rowe MD, MBA (@tisharowemd) 1 Temmuz 2019

​IRKÇILIK DA SUÇLADI

Kendisini aşağılanmış hissettiğini belirten Tisha Rowe, “Bana göre ortada zerre kadar empati, özür yoktu, itibarımı korumaya yönelik bir girişim yoktu” dedi.

Rowe, kabin görevlilerini ayrıca ırkçı önyargılarla hareket etmekle ve vücut yapısıyla alay etmekle de suçladı.

Rowe, “Siyah olduğumuz için sürekli denetim altındayız. Bedenlerimiz fazlasıyla cinselleştiriliyor ve çevremizdeki herkesi rahat ettirmek için hizaya gelmek zorundayız. Ben çok daha kısa şortlarla uçağa binen kadın yolcular gördüm ve onlara tek bir kelime edilmedi” ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ, BİLET ÜCRETİNİ İADE ETTİ

Yaşananların ardından bir açıklama yapan havayolu şirketinin sözcüsü, Rowe ile oğlundan özür dilediklerini ve bilet ücretini iade ettiklerini açıkladı.

Rowe ile temasa geçmenin yanı sıra uçuş görevlilerinden de daha fazla bilgi talep ettiklerini söyleyen Sözcü, “Ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz ve bizimle uçan herkesiz pozitif, güvenli bir yolculuk geçirmesini sağlamaya kendimizi adadık” dedi.