Rus itfaiyeciler, yangından kurtardıkları kediyi yeniden hayata döndürdü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının Sibirya’nın Tomsk şehrinde çıkan bir yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürmek için verdikleri uğraşlar kameralara yansıdı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölge yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Sibirya’nın Tomsk şehrinde itfaiye ekipleri, yangından kurtarılan talihsiz kediyi hayata döndürmek için on dakika uğraştılar. Biraz oksijen ve bolca sevgi sonrası kedinin bilinci nihayet yerine geldi.

Yangın, bölgedeki iki katlı ahşap bir evde yerel saat ile 10.47 sularında çıktı. 26 itfaiye eri ve yedi itfaiye aracı derhal bölgeye sevk edildi. Banyoda başlayıp tüm eve yayılan yangının nedeni henüz bilinmiyor.