Bir devir sona erdi: Volkswagen ‘Beetle’ modelinin üretimini durdurdu

Alman otomotiv devi Volkswagen’in dünyanın en popüler araçlarından biri olarak tarihe geçen ‘Beetle’ model binek otomobillerinin 80 yılı aşkın bir süredir devam eden üretimine son verildiği öğrenildi.

Volkswagen’in dünyanın en popüler araçlarından biri olarak tarihe geçen, Türkiye'de halk arasında 'tosbağa' ya da 'vosvos' olarak adlandırılan ‘Beetle’ model binek otomobillerinin 80 yılı aşkın bir süredir devam eden üretimine son verildiği duyuruldu.

Excelsior sitesinin aktardığına göre ‘Beetle’ modeli dünya genelinde 80 yılı aşkın bir süredir üretiliyordu. Bununla birlikte ‘tosbağaların’ üretimine 1996’dan bu yana sadece Meksika’da devam edildiği kaydedilirken, bu aracın çeşitli modelinden dünyada 21.5 milyondan fazla üretilmiş otomobil bulunduğu ifade ediliyor.

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu.

Şirket 1998'de 'New Beetle' adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.

Meksika’nın Puebla kentinde bulunan ve bugün üretimi durduran fabrika, tüm Latin Amerika pazarının ihtiyaçlarını karşılayan başlıca üreticilerden biriydi.