KISS solisti Simmons: Trump siyaseti sonsuza dek değiştirdi

'Dil adam' lakaplı Simmons, Trump’ın 45. ABD başkanı olarak seçilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirdi. Simmons’a göre Trump’ın seçilmesi siyasetin dengelerini sonsuza dek değiştiren olay oldu.

9 Temmuz’da katıldığı ‘Good Morning Britain’ yayınında Trump’ın siyasetteki yükselişini kavgalı olduğu eski Kaliforniya Valisi ve oyuncu Arnold Schwarzenegger ile kıyaslayan Simmons, böyle bir konuma belli bir kişiliği olanların gelebileceğini söyledi:

'ZOR SÖYLENEN BİR İSME SAHİP SCHWARZENEGGER, KALİFORNİYA’DA VALİ OLDU'

“Dürüst olmak gerekirse başkanlık konusunu düşünmedim fakat bir yerlere gelmek için belli bir kişilik, gen lazım. Baktığınızda Avusturyalı olan, ismi zor telaffuz edilen, film dünyasının en büyük yıldızı, en büyük vücut geliştiricisi Arnold Schwarzenegger dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip Kaliforniya’da vali oldu. ABD'de doğsaydı başkan bile olabilirdi."

'BEĞENİRSİNİZ, BEĞENMEZSİNİZ, BUNU ŞİMDİKİ BAŞKAN DEĞİŞTİRDİ'

"Siyaset sonsuza dek değişti" diyen Gene Simmons, "Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, bunu şimdiki başkan değiştirdi” dedi.