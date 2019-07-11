Kullanıcılar fark etti: Google Street View aracı, kayıt sırasında çarptığı tavşanı metrelerce havaya fırlatmış

Polonya'da kayıt yapan Google'ın Street View aracının bir tavşana çarptığı ve hayvanı metrelerce yukarı fırlattığı kullanıcılar tarafından fark edildi.

Polonya'nın Biała Droga kentinde çekim yapan Google'ın Street View aracı, kendisinin gerçekleştirdiği bir trafik kazasını da kaydetti.

Maksimun görüş mesafesi sağlanması için üzerinde uzun ekipmanlar bulunduğu bilinen aracın yola çıkan bir tavşana çarptığı fark edildi.

Google Street View car captures the moment it runs over a bunny and sends it flying through the air in Poland https://t.co/w7eezOOMMW — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) July 9, 2019

​Görüntünün kullanıcılar tarafından Street View üzerinden fark edilmesinin ardından birçok kişi ABD'li arama motoru devi Google'ı eleştirdi. Kullanıcılar bu araçların hem güvenlik hem de çekim yapabilmesi için fazlasıyla yavaş gitmesi gerektiğini vurguladı.

Kullanıcılar fark etti: Google Street View aracı, kayıt sırasında çarptığı tavşanı metrelerce havaya fırlatmışhttps://t.co/3E8lN80gPj pic.twitter.com/D6HRl8BzE7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 11, 2019

​Google, şirketin de aracı kullanan kişinin de yaşanan olaydan haberinin olmadığını açıkladı. Kazazede tavşanın akıbeti ise bilinmiyor.

Google’ın dünyanın birçok ülkesinde bulunan Street View araçları filosunda sokakları haritalayan arabalar, scooter ve kar araçları bulunuyor.