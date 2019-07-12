Cebindeki 68 bin euroyu polise vermemek için denize atladı, yakalandı

Ancak şüpheli polise kimliğini göstermek yerine, kaçarak denize atladı.
Şüphelinin, cebindeki 68 bin euroyu polise vermemek için denize atlayarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre ıslanan, 50'lik banknotlar halindeki 68 bin Euro'ya polis tarafından el kondu.
Islak banknotlar, polis merkezinde bir odaya serilerek kurutuldu.
Wat doe je als je 68 duizend euro op zak hebt, dit niet kan uitleggen en de politie voor je neus staat? Een man aan de #Prinshendrikkade zag nog maar 1 uitweg: met het geld in het water springen. Het gevolg: een aanhouding en veel briefjes die 1 voor 1 gedroogd moesten worden... pic.twitter.com/TneHyVT5fL— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) July 11, 2019
Polis, para kurutma görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.
Gözaltına alınan şüpheli, mahkemede kaynağını açıklayamazsa, 68 bin Euro hazineye devredilecek.
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