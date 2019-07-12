Elvis Presley'in 3 aracı açık artırmayla satılacak

'Rock'n roll müziğin kralı' Elvis Presley’in 3 aracı GWS Açık Artırma Evi tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.

Efsanevi müzisyen Elvis Presley’in 3 aracı GWS Açık Artırma Evi tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.

Öldüğünde 42 yaşında olan Rock'n roll'un kralı Elvis Presley’in kullandığı 3 araç GWS Açık Artırma Evi tarafından 31 Ağustos’ta satış çıkarılacak. Obeziteye bağlı kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden efsanevi yıldızın 1976 model Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide motosikleti, 1973 model beyaz Lincoln Limuzin ve 1967 model Pickup’ı açık artırmayla satılacak.

If you REALLY want that Americana vibe this summer, ☀ check this out! There are 3 cars up for sale, previously owned by Elvis Presley! @LanaDelRey is shaking. 😂 Check 'em out here!https://t.co/oKLaCTDE2k -@KianaOnAir pic.twitter.com/9Ffkkwrqj2 — 106.1 BLI (@1061BLI) July 10, 2019

Presley’in kullandığı araçlar müzayedede satılacak eserler arasında yer alacak.

Öte yandan, Presley’in 1976'da Tennessee eyaletinin Memphis kentinde bir kaza yaptığı esnada limuzinin içerisinde çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.