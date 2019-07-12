'Adana'da konser vermesi için Shakira ile görüşüyoruz'

'Ünlülerin organizatörü' olarak bilinen Fahri Cabri, Adana’da konser vermesi için Shakira ile görüştüğünü ileri sürdü.

Organizatör Fahri Cabri, Adana’da konser vermesi için Shakira ile görüştüklerini iddia etti.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Adanalılara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedeflediğini söyleyen Cabri, şunları kaydetti:

“Görüşmelerde sona doğru geldik. Bu yaz Adana’da düzenleyeceğimiz konser etkinliği için Shakira ile görüşmeler netleşti. Ayrıca Jennifer Lopez ile de görüşüyoruz. Türkiye’de bu iki yıldızla bu yaz coşku oluşturacağız."