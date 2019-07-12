'Adana'da konser vermesi için Shakira ile görüşüyoruz'

Organizatör Fahri Cabri, Adana’da konser vermesi için Shakira ile görüştüklerini iddia etti.
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İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Adanalılara unutulmaz bir gece yaşatmayı hedeflediğini söyleyen Cabri, şunları kaydetti:
“Görüşmelerde sona doğru geldik. Bu yaz Adana’da düzenleyeceğimiz konser etkinliği için Shakira ile görüşmeler netleşti. Ayrıca Jennifer Lopez ile de görüşüyoruz. Türkiye’de bu iki yıldızla bu yaz coşku oluşturacağız."
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