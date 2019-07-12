PUBG teknik direktörlüğü için ilanlar açıldı

Battle Royale (hayatta kalma) dünyasının başarılı oyunu PUBG üzerinden gelir modellerine bir yenisi daha eklendi. Oyunda profesyonelleşenler teknik direktörlük ilanı açarak para kazanabilecek.

İnternet üzerinden frelance hizmet verme ve satın alma platformu Fiverr, dün internet sitesine son zamanların popüler oyunlarından PUBG ve Fortnite tutkunları için yeni bir kategori ekledi.

Artık Fiverr kullanıcıları Battle Royale denilen iki 'hayatta kalma' oyunu için teknik direktörlük ilanı açabilecek ya da bu hizmetten faydalanabilecek.

11 Temmuz’dan itibaren aktif olan kategoride ilan açan oyuncular, yeteneklerini yeni başlayanlara satabiliyor.

PUBG teknik direktörü olan kişiler, 'acemilere' hayatta kalma taktikleri, en iyi iniş yerlerini ve en iyi loot adreslerini anlatıyor.

Fiverr unveiled online store that lets game experts sell their skill sets to prospective players.#PUBG #Fortnitehttps://t.co/dSobzJwneC — Express Technology (@ExpressTechie) July 12, 2019

​Böylece, çevrimiçi pazarda yaklaşık 200 ülkeye yayılmış üç milyondan fazla hizmeti 5 euro'dan başlayan fiyatlarla sunan Fiverr, oyuna yeni başlayanlarla ile oyunda profesyonelleşmiş olanları bir araya getirerek PUBG üzerinden gelir modellerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

PUBG ve Fortnite oyuncuları, çevrimiçi turnuvalara katılarak, oyun içi eşyaları ve hesaplarını satarak para kazanabiliyor. Fiverr'ın yeni özelliği ile artık oyunda profesyonelleşenler teknik direktörlük ilanı açarak da gelir elde edebilecek.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Micha Kaufman 2007'de kurulan şirketin oyun endüstrisine katkı sağladığını belirterek, "Oyun yaratıcılarının ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için serbest çalışanlar ve yeni hizmetlerle yardımcı olmak istiyoruz" dedi.