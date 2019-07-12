Prenses Diana'nın sweatshirt'ü açık artırmayla 42 bin 749 Euro'ya satıldı

Stiliyle tarihe adını yazdıran Prenses Diana'nın genellikle spor yaparken giydiği uzun kollu pamuklu sweatshirt'ü Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 47 bin Euro’ya satıldı.

Diana’nın sweatshirt'ü kişisel antrenörü ve yakın arkadaşı Jenni Rivett tarafından satışa sunuldu.

Prenses Diana 1997'deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt'ünü Rivett'e hediye etmiş, "Sevgili Jenni, Diana'dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü.

Prenses Diana’ya ise 'Virgin Atlantic' yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti.

İkonik sweatshirt'ün teslim alındığı günden beri, yani yaklaşık 20 yıldır hiç yıkanmadığı belirtiliyor.

Satın alan kişinin bilgileri ise gizli tutuluyor.

Prenses, spor salonuna gittiği zamanlarda Virgin Atlantic yazılı sade sweatshirt'ü giyerek medyanın ilgisini azaltmaya çalışıyordu. Diana geliştirdiği taktikle medyanın ilgisini üzerinden çekerken, dünyada odaklanacak çok daha önemli konuların olduğunu düşünüyordu.