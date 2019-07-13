Behzat Ç.'den yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

Yayınlanan yeni fragmana göre Behzat Ç. Cinayet Büro’ya geri dönüyor fakat hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını görüyor.
Fragmanda bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı da anılıyor. Behzat Ç.'nin "Melih Gökçek gitti bile gitti" dediği duyuluyor.
Siz hiç çok sevdiğiniz birini kaybettiniz mi?— BluTV (@BluTVofficial) July 12, 2019
Belki de kaybettiğinizi sanmışsınızdır…#25TemmuzAmirimGeliyorLA#BehzatÇ 🎬 pic.twitter.com/Knc0njXtRA
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)