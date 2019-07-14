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09:52 14 Temmuz 2019
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    Frigya'da ilk sıcak hava balonu

    Frigya'da ilk sıcak hava balonu havalandı

    © AA / İhsaniye Kaymakamlığı
    Yaşam
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    Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde sıcak hava balonlarının test uçuşları kapsamında ilk balon havalandı. Vali Tutulmaz, sıcak hava balonu havalanmadan "Bir sıkıntı olursa, 'Afyonkarahisar için kendini feda etti' dersiniz" esprisi yaptı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından 15 günlük test uçuşu izni verildi.

    Gerekli izinlerini tamamlayan Nevşehir'den ilgili sıcak hava balonu firması, test uçuşları için tarihi Frig Vadisi'ndeki İhsaniye ilçesinde ilk sıcak hava balonu uçuşunu gerçekleştirdi.

    Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

    Afyonkarahisar'da alternatif turizmin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu: "Bugün de sıcak hava balonuyla ilgili bir deneme uçuşu yapıldı. Afyonkarahisar önceden tarihin, mermerin, termalin, sporun ve lezzetin merkeziydi. Artık şehrimiz alternatif turizmin de merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de sıcak hava balonu. Bugün de bu işin ilk denemesini yaparak verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte Afyonkarahisar, ülkemizin önemli balon merkezlerinden biri olacak."

    Yatırımcıların gelecek süreçte Afyonkarahisar'da olmak için büyük çaba sarf edeceğini söyleyen Tutulmaz, "Sıcak hava balonuyla güzel bir gün geçirdik. Hiçbir sıkıntı ve olumsuzluk yaşamadık. Kalkışımızla inişimiz arasında tereddüt, korku ve ümitsizlik olmadı. Çok güzeldi, herkese tavsiye ederim" dedi.

    Vali Tutulmaz'ın, sıcak hava balonu havalanmadan sarf ettiği "Bir sıkıntı olursa, 'Afyonkarahisar için kendini feda etti' dersiniz" sözleri gülümsetti.

    Firma yetkilisi Halis Aydoğan da şunları kaydetti: "Sıcak hava balonu uçuşuna, Emre Gölü de harika bir güzellik katıyor. Şu ana kadar her şey mükemmel geçti. İnşallah ilerleyen süreçte sıcak hava balonu uçuşları bölgede giderek artacak. İlk test uçuşunu gerçekleştiren firma olarak, Frigya'ya sıcak hava balonu uçuşları için yatırıma başlayacağız. Amacımız da yerli üretim sıcak hava balonlarımızla bölgede yerli ve yabancı turistleri ağırlamak."

    Emre Gölü etrafında yapılan ilk sıcak hava balonu uçuşu başarıyla tamamlandı.

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