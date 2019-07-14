81 ilde eş zamanlı denetim yapıldı, 1030 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 526 bin 16 şahısın sorgulandığını, 11’i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam bin 30 aranan şahıs yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün 'Türkiye Güven Huzur (2019-3)' uygulaması yapıldı.
Uygulama, 10:00-13:00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 16:00-19:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, valilik, okul, hastane gibi kamu binaları çevreleri ile oralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 20:00-22:00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 61.101 personel ve 188 dedektör köpeği ile 11.704 noktada gerçekleştirildi.
Uygulamada 526.016 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 1 adam öldürme,1 yağma, 29 yaralama, 44 hırsızlık,18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 887 diğer suçlardan ve 11’i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam 1030 aranan şahıs yakalandı.
Yapılan uygulama sonucunda; 792 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 99 şahıs gözaltına alındı. 167.070 adet araç kontrol edildi. Kontrollerde, 78 adet aranan araç tespit edildi, 3.041 adet araca işlem yapıldı, 612 adet araç ise trafikten men edildi.
19 BİN 474 İŞ YERİ DENETLENDİ
Uygulamada, 19.474 umuma açık iş yeri denetlendi ve 61 adet iş yeri kapatıldı. Ayrıca 12 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 897 adet mermi, 7 adet kesici/delici alet, 350 gr esrar, 8 gr eroin, 109 gr bonzai, 251.gr metanfetamin, 24 kök kenevir bitkisi, 62 adet sentetik ecza, 240 litre kaçak içki ve 1.630 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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