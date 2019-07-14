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00:15 15 Temmuz 2019
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    Türkiye'nin farklı noktalarından Denizli'ye gelen 70 vosvossever, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de vosvos araçlarıyla yaptıkları konvoyda renkli görüntüler ortaya çıkardı.

    Pamukkale'de 'vosvos' festivali

    © AA / Pamukkale Belediyesi
    Yaşam
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    Türkiye'nin farklı noktalarından Denizli'ye gelen 70 vosvos sürücüsünün, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale'de araçlarıyla oluşturdukları konvoyda renkli görüntüler ortaya çıkardı.

    Pamukkale Belediyesinin, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği "Vosvos Festivali" Pamukkale'deki beyaz travertenler önünde başladı.

    A Volkswagen Beetle toy is seen in front of Beetle cars during celebrations of the National day of the Beetle in Sao Bernardo do Campo in this January 23, 2011 file photo. Volkswagen is expected to release Q2 results this week.
    © REUTERS / Fernando Donasci/Files
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    Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen çeşitli vosvos derneklerinden 70 vosvos sahibi, etkinlik kapsamında araçlarıyla kamp kurdukları Karahayıt'tan 'beyaz cennet' Pamukkale'ye konvoy oluşturdu.

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de otomobil kullanarak katıldığı etkinlikte, rengarenk vosvoslar beyaz travertenlerin yanında renkli görüntüler meydana getirdi.

    Pamukkale'yi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de vosvoslarla travertenler önünde fotoğraf çektirdiler.

    Festival programı kapsamında vosvos çekme yarışması ve konser düzenlendi. 

    Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Pamukkale'nin dünyaca bilinen bir turizm merkezi olduğunu belirterek, ilçenin tanıtımı için birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    Öte yandan etkinliğe katılan Mehmet Tuncay kız arkadaşı Seval Dündar'a vosvosların arasında "Hayatının geri kalan kısmını benimle paylaşır mısın?" pankartıyla evlilik teklif etti.

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    Etiketler:
    vosvos, Pamukkale, Denizli, Türkiye
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