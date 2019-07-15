Avustralya’nın kuzeybatı sahillerinde 3 metrelik bir manta vatozu, gözüne takılan balıkçı kancasından kurtulmasına yardım etmeleri için bir grup dalgıca yaklaştığı sırada görüntülendi.

İngiltere'nin en çok satan tabloid gazetesi The Sun’da yer alan habere göre Avustralya’nın kuzeybatı sahillerinde deniz şeytanı olarak ta bilinen 3 metrelik bir manta vatozu, gözüne takılan balıkçı kancasından kurtulmasına yardım etmeleri için bir grup dalgıca yaklaştığı sırada görüntülendi.

Dalgıçlardan birinin, Ningaloo Sahili’nde sık sık yüzen ve özellikle bu vatozu birkaç kez gören su altı fotoğrafçısı Jake Wilton olduğu anlaşıldı.

Dev balığın kendisine yaklaşarak bir balıkçı kancasının takılmış olduğu gözünü uzattığını anlatan Jake, vatozun onu tanıdığına ve yardım istediğine inandığını söyledi.

Bu arada kayığın içinde bulunan İngiliz televizyon yayıncısı ve deniz biyoloğu Monty Hall'ın anlattıklarına göre üzerinde sadece gözlük olan Jake kancayı çıkarmak için birkaç kez dalış yapmak zorunda kaldı ve o sırada vatoz, hiç kıpırdamadan beklemeye devam etti. Sonunda Jake kancayı çıkarmayı başardı.

Yardım etmeleri için insanlara yaklaşan 'deniz şeytanı' böyle görüntülendi https://t.co/tMs4Fw3Y49 pic.twitter.com/Cov1Owb2PY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 14, 2019

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