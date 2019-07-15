Antalya'da günlük ziyaretçi sayısında rekor kırıldı

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'ya dün gelen yolcu sayısının 95 bin 5 olduğunu belirtti.

Geçen yıla oranla temmuz ayında yüzde 15 artışla 1 milyon 78 bin 208, yıllık bazda ise yüzde 16 artışla 6 milyon 653 bin 560 kişinin Antalya'ya geldiğini bildiren Karaloğlu, "Günlük ziyaretçi sayısında temmuzda yeni rekor kırıldı. Nazar değmesin. Rabbim bereketimizi artırsın." ifadelerini kullandı.

Günlük Ziyaretçi Sayısında Temmuz'da Yeni Rekor!



Dün (13 Temmuz)

Antalya’ya gelen yolcu Sayısı: 95.005



Geçen yıla oranla,

Temmuz ayı % 15 artışla, 1.078.208 kişi;

yıllık %16 artışla, 6.653.560 kişi Antalya’mıza gelmiştir.



Nazar Değmesin .

Rabbim bereketimizi artırsın. pic.twitter.com/02QFTM8WYX — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) July 14, 2019

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