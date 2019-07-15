Önce sevgilisi, şimdi de annesi sahaya daldı

Elena Zdorovetskiy, saha kenarındaki güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası yakalandı. Ancak yine de oğlunun reklamını yapmayı başardı.
Olaydan sonra Vitaly, “Annem bir çılgın” derken, Wolanski de erkek arkadaşının annesiyle ilgili ''En belalı anne'' ifadesini kullandı.
My mom is crazy!!!!! pic.twitter.com/GuDfyM2aU2— Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 14 Temmuz 2019
REKLAM GELİRİ ALDI, İKİNCİYİ DENERKEN YAKALANDILAR
Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor.
Benzer bir gösteriyi Copa Amerika Finali için deneyen çift Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.
Wolanski'nin Instagram takipçileri sahaya girişinin ardından 230 binden 3.2 milyonun üzerine çıkmıştı. Anne Zdorovetskiy bu kadar fazla takipçi kazanmasa da 100 bin kişiyi geçti.
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