Önce sevgilisi, şimdi de annesi sahaya daldı

Sevgilisi Kinsey Wolanksi'nin Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girmesiyle çok konuşulan ünlü Youtuber Vitaly Zdorovetskiy'nin bu kez de annesi Kriket Dünya Kupası finalinde sahaya daldı.

Elena Zdorovetskiy, Londra'da İngiltere ile Yeni Zelanda arasında oynanan Kriket Dünya Kupası finalinde, oğlu Vitaly’ye ait cinsel içerikli film sitesinin reklamı olan mayo ile sahaya girmeye çalıştı.

Elena Zdorovetskiy, saha kenarındaki güvenlik görevlilerinin fark etmesi sonrası yakalandı. Ancak yine de oğlunun reklamını yapmayı başardı.

Olaydan sonra Vitaly, “Annem bir çılgın” derken, Wolanski de erkek arkadaşının annesiyle ilgili ''En belalı anne'' ifadesini kullandı.

My mom is crazy!!!!! pic.twitter.com/GuDfyM2aU2 — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 14 Temmuz 2019

​REKLAM GELİRİ ALDI, İKİNCİYİ DENERKEN YAKALANDILAR

Vitaly Zdorovetskiy'nin sevgilisi Kinsey Wolanksi, Liverpool ile Tottenham arasında Madrid'de oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalmıştı.

Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor.

Benzer bir gösteriyi Copa Amerika Finali için deneyen çift Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

Wolanski'nin Instagram takipçileri sahaya girişinin ardından 230 binden 3.2 milyonun üzerine çıkmıştı. Anne Zdorovetskiy bu kadar fazla takipçi kazanmasa da 100 bin kişiyi geçti.