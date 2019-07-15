Avustralya'da 4 çocuğun firarı: Oltalarını aldılar, not bıraktılar, 1000 km yol yaptılar

Polis şefi Darren Williams, bulundukları zaman çocuklarının aracı kilitlediğini ve inmeyi reddettiklerini söyledi.
Aracın çocuklardan birinin ailesine ait olduğu ve onlardan habersiz alındığını belirtildi. Çocuklardan birinin de ailesine bir veda notu yazdığı aktarıldı.
Williams, çocukların dönüşümlü olarak aracı sürmüş olabileceğini belirterek, “Oldukça uzun bir yol. Tek bir kişinin sadece iki günde bu kadar yolu geldiğini düşünemiyorum” dedi.
Police say they've never seen anything like it: four children - 14 and under - on a thousand kilometre joyride. Travelling from Central Queensland to New South Wales. But they could get off without charge because of their age. https://t.co/zeRLGNxlR7 @G_Chumbley #7NEWS pic.twitter.com/7CQB1uqJfg— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 15 Temmuz 2019
BENZİN ALIP KAÇTILAR: PENCEREYE ZOR YETİŞİYORDU
Öte yandan çocuklar, iki kasabada benzin alıp para vermeden kaçmakla da suçlanıyor.
Aslında polis ekiplerinin çocukları daha erken, benzin çalma olayından sonra takibe aldığı ama halihazırda tehlikeli olabilecek durumu daha da güçleştirmemek adına son verdiği açıklandı.
SUÇLAMA YÖNELTİLECEK
Avustralya yasaları gereği çocuklar ebeveynleri yanlarında olmadan sorgulanmadığı için henüz kaçakların neden bunu yaptığı bilinmiyor. Çocuklarını birbirini nereden tanıdığı ya da notta ne yazdığı da bilinmiyor. Ancak 14 yaşındaki erkek çocuğun Grafton’da yaşadığı bu nedenle yolculuğun buraya yapıldığı düşünülüyor.
Polis, çocuklara suçlama yöneltileceğini söyledi ancak ne olduğuna dair detay vermedi.
Çocukların yolculuk yaptığı her iki eyalette de ehliyet alabilmek için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
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