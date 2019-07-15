Avustralya'da 4 çocuğun firarı: Oltalarını aldılar, not bıraktılar, 1000 km yol yaptılar

Avustralya’da yaşları 10 ile 14 arasında değişen dört çocuk, oltalarını alıp geride bir veda notu bırakarak ebeveynlerden birine ait arabayla 1000 kilometrelik bir yolculuk yaptı. Çocuklar, firarlarından bir sonraki gün polis tarafından durdurulunca ‘macera’ sona erdi.

Queensland eyaletindeki Gracemere kasabasından Cumartesi yola çıkan üç erkek ve bir kız çocuk, oltalarla dolu araçlarıyla birlikte Pazar gecesi New South Wales eyaletinin Grafton kasabasında bulundu.

Polis şefi Darren Williams, bulundukları zaman çocuklarının aracı kilitlediğini ve inmeyi reddettiklerini söyledi.

Aracın çocuklardan birinin ailesine ait olduğu ve onlardan habersiz alındığını belirtildi. Çocuklardan birinin de ailesine bir veda notu yazdığı aktarıldı.

Williams, çocukların dönüşümlü olarak aracı sürmüş olabileceğini belirterek, “Oldukça uzun bir yol. Tek bir kişinin sadece iki günde bu kadar yolu geldiğini düşünemiyorum” dedi.

Police say they've never seen anything like it: four children - 14 and under - on a thousand kilometre joyride. Travelling from Central Queensland to New South Wales. But they could get off without charge because of their age. https://t.co/zeRLGNxlR7 @G_Chumbley #7NEWS pic.twitter.com/7CQB1uqJfg — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 15 Temmuz 2019

​BENZİN ALIP KAÇTILAR: PENCEREYE ZOR YETİŞİYORDU

Öte yandan çocuklar, iki kasabada benzin alıp para vermeden kaçmakla da suçlanıyor.

Benzin istasyonunda görevli bir çalışan, çocukların bir hayli ‘normal’ davrandığını söyledi ve “Erkek çocuk gerçekten kısaydı. Pencereye bile zar zor yetişiyordu” yorumunu yaptı.

Aslında polis ekiplerinin çocukları daha erken, benzin çalma olayından sonra takibe aldığı ama halihazırda tehlikeli olabilecek durumu daha da güçleştirmemek adına son verdiği açıklandı.

SUÇLAMA YÖNELTİLECEK

Avustralya yasaları gereği çocuklar ebeveynleri yanlarında olmadan sorgulanmadığı için henüz kaçakların neden bunu yaptığı bilinmiyor. Çocuklarını birbirini nereden tanıdığı ya da notta ne yazdığı da bilinmiyor. Ancak 14 yaşındaki erkek çocuğun Grafton’da yaşadığı bu nedenle yolculuğun buraya yapıldığı düşünülüyor.

Polis, çocuklara suçlama yöneltileceğini söyledi ancak ne olduğuna dair detay vermedi.

Çocukların yolculuk yaptığı her iki eyalette de ehliyet alabilmek için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.