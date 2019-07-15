Apple Store'a kısa süreli erişim sorunu yaşandı

Bugün Apple Store'a kısa süreli bir erişim sorunu yaşandı. Bu süre içerisinde Apple, Apple Store için güncelleme yaptığını aktardı. Yapılan güncellemenin yeni bir ürüne yönelik olabileceği tahmin ediliyor.

Apple'ın internet sitesinin bir kısmı, Türkiye saati ile 9.15 sularında erişime kapandı.

Erişime kapanan 'Satın Al' kısmını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, 'Oops!' yazısı ile karşı karşıya kaldı.

Webtekno'nun aktardığına göre, karşılaşılan bu hatanın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından daha kullanıcı dostu bir uyarı sayfası kullanıcıların önlerine çıktı.

Diğer yandan güncellemelerin yapılmasının ardından tekrar kullanıma açılan Apple Store'da herhangi bir değişiklik görülmedi.

Bu doğrultuda Apple'ın önümüzdeki günlerde yaptığı güncellemeleri internet sitesi üzerinde aktif etmesi bekleniyor.