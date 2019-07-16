Uber çalışanları arasında 'çeşitlilik' için kolları sıvadı

Akıllı telefon uygulamaları üzerinden taksi hizmeti veren Uber, başta üst düzey yöneticiler olmak üzere çalışanları arasında çeşitliliği sağlamak için kolları sıvadı. 2022 hedeflerini belirleyen şirket, cinsiyet, ırk ve etnik kimlik gibi farkları sıfırlamayı planlıyor.

ABD merkezli Uber tarafından yapılan açıklamada, üst düzey yöneticilerin makam tazminatlarının belirlenmesinde ve performanslarının değerlendirilmesine çeşitliliğin ‘anahtar bir ölçüt’ olduğu belirtildi.

Uber, “Genel merkezimizden tüm dünyadaki sürücü partnerlerimize kadar, çeşitlilik en harika değerlerimizden biridir” dedi.

Bu politikayla ayrıca üst düzey pozisyonlardaki kadın temsiliyetini 2022’ye kadar yüzde 35’e çıkarmanın hedeflendiği kaydedildi.

Benzer şekilde az temsil edilen Latin, siyah çalışanların da daha fazla görev alması planlanıyor.

Uber, son yıllarda erkek şovenizmi suçlamaları karşısında bozulan imajını tamir etmeye çalışıyor. 2017 yılında firmanın toplumsal cinsiyet politikasını soruşturmak üzere bir savcı görevlendirilmişti, süreç 20 çalışanın kovulmasıyla sonuçlanmıştı.

Şirket ayrıca bir dizi skandalla da gündeme gelmişti. Bir yolcu kaçırılırken, iki kadın yolcu da cinsel tacize uğramıştı.

Microsoft da dahil olmak üzere pek çok teknoloji şirketi ücret dengesizliğini giderme ve çeşitliliği artırma politikası izliyor.