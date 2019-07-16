Moskova’ya 5 metrelik dev bir Ed Sheeran heykeli yerleştirildi

İngiliz şarkı yazarı ve yorumcusu Ed Sheeran’ın, Cuma günü vereceği konser öncesinde Moskova’ya uzanıyor halde bir dev heykeli yerleştirildi.

Son dönemin en popüler isimlerinden 28 yaşındaki Ed Sheeran’ın 19 Temmuz’da Moskova’da vereceği konser öncesinde Gorki Park’a uzanıyor pozisyonda 5 metrelik dev heykeli konuldu.

Kırmızı şortlu ve pilot gözlüklü dev Sheeran heykeline şarkıcının kendi isminin yazılı olduğu beyaz bir tişört giydirilmiş.

Bu gönderiyi Instagram'da gör ʁнɐɔ (@titova.s)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Tem, 2019, 7:02öö PDT )

Bir Twitter kullanıcısı, dev Sheeran heykeli ile ilgili “Ed, Rusya’da yalnız hisseder diye biri Rusya’nın en büyük parkında bunu yaptı” yorumunda bulundu.

Just in case Ed feels lonely in Russia someone made this in the biggest park in Moscow , nice @StuartCamp @edsheeran pic.twitter.com/1AcQEE0aEi — Viktoria Tsindeliany (@ViktoriaTsindel) July 15, 2019

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