Patilerinde içecek kutusuyla ‘yerlerde sürünen sarhoş kedi’, sosyal medyada gündem oldu

Patileriyle bir içecek kutusunu sıkıca kavramış halde bir metro istasyonunun merdivenlerinde uyuyan ‘sarhoş’ görünümlü kedinin komik anları kameralara yansıdı. Kimileri kedinin ‘içkiyi birazcık kaçırdığı’ yorumunu yaparken, bazıları da onu ‘cuma gecesi sarhoş bir biçimde evine dönen insanlara’ benzetti.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ikamet eden 28 yaşındaki Saisuda Padungwetsawat, cuma gecesi evine dönmek isterken Sam Yan metro istasyonunun girişinde yatan bir kediye denk geldiğini söylüyor.

Padungwetsawat’ın kaydedip paylaştığı videoda da, Sprite şişesine sarılmış bu kedinin neredeyse yarı baygın halde yerde uyuduğu görülüyor.

Videoyu kaydeden Padungwetsawat, “Oldukça yoğun bir trafik vardı. Ben de bu sebeple taksiden inerek, metro istasyonuna doğru ilerlemiştim. Tam metronun girişinde de bu sevimli kediye rastladım” diyor.

Kedinin kendisine ‘çok fazla Sprite içmekten sarhoş olmuş gibi göründüğünü’ söyleyen Padungwetsawat, “Sanıyorum ki birileri kutunun içerisinde biraz içecek bırakmış, bu sevimli kedicik de tadını beğenmiş. Onu gördüğümde adeta birinin gelip de kutuyu elinden almasından korktuğunu düşündüm” diye ekliyor.

Bizarre moment sleeping cat appears drunk as it slumps across station entrance clutching a can of drink https://t.co/hrdNowRynX — Daily Mail Online (@MailOnline) 16 Temmuz 2019

​Padungwetsawat’ın kaydettiği videosuyla sosyal medyada gündem olan sevimli kedinin ‘kendinden geçmiş halleri’, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ‘cuma gecesi sarhoş bir şekilde eve dönen insanlara’ benzetildi.

İstasyonun girişinde kendinden geçmişçesine gözlerini yummuş kedinin bir an uyanır gibi olması ve hafifçe gerinirken içecek şişesini ‘yine’ ağzına götürmesi, bazıları tarafından ‘içkiyi birazcık kaçırdığı, bu yüzden de yerlerde süründüğü’ şeklinde yorumlandı.