Formula-E serisi Dünya Şampiyonası’nın New York ayağı için şehre giden Rus süper model İrina Shayk, topuklu ayakkabılarına kısa süreliğine veda ederek çıplak ayakla yarış arabası sürdü.

Düzenlenen elektrikli otomobil yarışının tanıtımını yapmak üzere New York’a giden 33 yaşındaki iç giyim modeli Shayk, Formula-E serisinin kurucusu Alejandro Agag ile beraber BMWi8 model güvenlik aracına binerken stiletto model topuklu ayakkabılarına ‘elveda’ dedi.

'KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN, RUS ŞOFÖR GELİYOR'

Yaşadığı heyecan verici anları kasklı fotoğrafıyla beraber Instagram hesabındaki 12.4 milyon takipçisiyle paylaşan Shayk, “Kemerlerinizi bağlayın, Rus şoför geliyor. Araba sürmek için ayakkabı giymeniz gerektiğini de kim söylemiş?” notunu düştü.

Instagram Rus model İrina Shayk, topuklu ayakkabılarını çıkarıp Formula-E koltuğuna oturdu

Benzinli muadilleri olan F-1 araçlarının biraz gerisinde kalarak satte 280 kilometre/saat hıza erişebilen elektrikli Formula-E araçlarının motorlarının uğultusu duyulurken, Rus model pistin kenarında yerini aldı ve gülümseyerek verdiği pozu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmayı ihmal etmedi.

'AYRILIK ACISINI ATLATMIŞ GÖRÜNÜYOR'

Victoria’s Secret ve Intimissimi markalarının modelliğini yapan Rus manken, Lea isimli iki yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu Hollywood yıldızı erkek arkadaşı Bradley Cooper’dan yakın zamanda ayrılmıştı.

Formula-E serisi çerçevesinde New York’ta verdiği görüntülerdeki kendinden memnun duruşu, Shayk’ın ‘ayrılık acısını kısa sürede atlattığı’ yorumlarını beraberinde getirdi.