Uyuyan pandayı uyandırmak için taş attı

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Pekin Hayvanat Bahçesi’nde bir turistin, uyuyan dev pandayı uyandırmak için taş attığı anlar kameralara yansıdı. Saldırı sonucu pandanın zarar görmediğini belirten yetkililer, ziyaretçileri medeni davranışlar sergilemeleri hususunda uyardı.

Pekin Hayvanat Bahçesi’nde bir ziyaretçi, uyuyan bir pandaya taş attı. Olayı kayda alan görgü tanıkları, hayvanat bahçesini ziyaret eden ki turistin hayvana açık bir biçimde saldırdığını aktardı.

Söz konusu video, bir hayvan sever tarafından Çin'in en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Weibo'da paylaşıldı. Videoyu kayda alan kullanıcı yaptığı açıklamada, iki turistin yerde buldukları taşları 30 dakika boyunca pandanın sergilendiği çadıra fırlattıklarını belirtti.

Görgü tanıklarının açıklamasına göre, 38 saniyelik videoda yalnızca birinci saldırganın taş fırlattığı görülürken ikinci zanlı yalnızca duruyor. Ayrıca söz konusu saldırının amacının uyumakta olan pandayı uyandırmak olduğu söyleniyor.

Hayvanat bahçesinin yetkilileri, pandanın olay sonucu herhangi bir yara almadığını ve günlük aktivitelerine sorunsuz bir biçimde devam ettiğini şu sözlerle aktardı: “Saldırıya uğrayan panda Meng da her zamanki gibi yemek yiyor, oynuyor ve uyuyor. Tamamıyla mükemmel koşullar altında, beklenmedik herhangi bir durum söz konusu değil.”

Hayvanat bahçesinden yetkililer Pekin basınına yaptıkları açıklamalarda, ziyaretçilerin hayvanlara her türlü yemek ve yabancı madde atmalarına engel olmak amacıyla derhal önlem alacaklarını duyurdu. Bunun yanında ziyaretçilerden, hayvanat bahçesini ‘medeni insanlar’ olarak gezmelerini talep edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi maskotu haline gelen pandalar, ağır hareketleri ve tembel günlük rutinleriyle tanınıyor. Günlerinin yarısını uyumakla geçiren pandalar, geri kalan yarısında ise sadece yemek yiyorlar.