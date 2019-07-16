Uluslararası Uzay İstasyonu bu gece çıplak gözle izlenebilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu bulutların izin verdiği ölçüde bu gece saat 22.34’te çıplak gözle İstanbul’dan görülebilecek.
NASA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada uzay istasyonunun İstanbul’dan saat 22.34’te görülebileceği belirtildi.
Çok sayıda ülkenin ortak çalışmasıyla üretilip uzaya gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu bulutların izin verdiği ölçüde bu gece saat 22.34’te çıplak gözle İstanbul’dan görülebilecek.
NASA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada uzay istasyonunun İstanbul’dan saat 22.34’te görülebileceği belirtildi.
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