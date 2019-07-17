Rus artistik patinaj şampiyonu Alina Zagitova da şişe kapağı açma akımına katıldı

Sosyal medyada son zamanların gündemi olan ‘şişe kapağı challenge’ akımına, 2018 Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olan Rus artistik patinajcı Alina Zagitova da katıldı.

Zagitova, sosyal medyada gündem olan ‘şişe kapağı challenge’ akımına katıldı. Buz pistinde kayda alınan videoda Olimpiyat şampiyonu patenci, buz üstünde tek ayak üstünde dönüş yaparak, bir ayağıyla da su şişesinin kapağını açtı.

Söz konusu akıma bugüne dek pek çok ünlü isim katıldı ve bu sayı katlanarak artmaya devam ediyor. Ellerini kullanmadan su şişesinin kapağını açmayı deneyen isimler arasında Jason Statham, Conor McGregor, Ryan Reynolds, Khabib, Justin Bieber ve daha pek çok ünlü var.